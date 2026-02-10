Задержан еще один соучастник подготовки покушения на генерала Алексеева Павел Васин — сын уже задержанного Виктора Васина. Об этом сообщает ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный помогал со слежкой, обеспечил соучастников покушения транспортом, видеорегистратором, а также трекером.

В ЦОС ФСБ отметили, что Павел Васин дал признательные показания, с помощью которых было установлено, что наблюдали не только за Алексеевым, но и за еще двумя «высокопоставленными сотрудниками» Министерства обороны России. Против них также планировалось совершить теракты.

Васин-младший также сообщил, что искал в Сети адреса проживания и сведения о машинах потенциальных жертв.

Покушение на Владимира Алексеева произошло 6 февраля. Задержанный в Дубае уроженец Тернополя Любомир Корба несколько раз выстрелил в военного на лестничной площадке у квартиры в доме на Волоколамском шоссе в Москве.

Военнослужащий получил три огнестрельных ранения — два в брюшную полость и одно в ногу. Военкор Александр Коц со ссылкой на жену Алексеева писал, что несмотря на тяжесть ранений генерал остается в сознании и может разговаривать.

9 февраля двое фигурантов дела о покушении на генерала — Корба и его пособник Виктор Васин признали вину и дали показания об участии в преступлении. Корба выступил исполнителем, а Васин арендовал для него конспиративную квартиру и обеспечил его проездными в общественном транспорте.

По данным ФСБ, Корба забрал электронный ключ от входной двери в подъезд, где проживал генерал, из тайника, куда его положила третья фигурантка дела Зинаида Серебрицкая, арендовавшая квартиру в доме Алексеева в декабре 2025 года. За день до нападения на генерала женщина вылетела в Стамбул, после чего направилась на Украину.

10 февраля Серебрицкую объявили в розыск. СМИ писали, что до 2020 года она была гражданкой Украины и носила другую фамилию (Антонюк), которую сменила после оформления российского гражданства.

По данным телеграм-каналов, в июле 2025 года Серебрицкая выставила на продажу дом в селе Хорошее на территории ЛНР и устроилась на работу в клининговую компанию в Подмосковье.

Женщина сняла квартиру в двух этажах от Алексеева, после чего начала активно общаться с соседями, собирать информацию о передвижениях генерала и доступе в дом. Перед нападением она пыталась узнать код от домофона, якобы для своего ребенка.