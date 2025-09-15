В аэропорту Батуми задержали израильтянина Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают), героя документального фильма Netflix «Аферист из Тиндера». Об этом сообщил телеканал «Рустави 2» со ссылкой на МВД Грузии.

Как пишет The Jerusalem Post, Леваева задержали после того, как он приземлился в аэропорту Грузии. Откуда летел молодой человек, издание не уточнило. Адвокат израильтянина утверждает, что ему неизвестна причина произошедшего.

«Я разговаривал с ним [с Лаваевым] сегодня утром после того, как он был задержан, но мы пока не понимаем причину. Он свободно путешествует по всему миру», — заявил правозащитник.

Правоохранительные органы заинтересовались Саймоном еще в 2019 году, тогда он оказался участником инцидента на пляже в испанском городе Тарифа. Полицейские приехали туда, поскольку в песке застрял люксовый спорткар Maserati Levante некого иностранца. Водитель машины сказал, что он турист, предъявил полицейским права на имя Майкла Билтона и оставил адрес в Малаге. Правоохранители заподозрили, что предоставленные документы фальшивые, но по указанному адресу никого не обнаружили и дать ход делу не смогли.

В том же году Леваева задержали в Греции за использование поддельных документов и экстрадировали в Израиль. Там его приговорили к 15 месяцам заключения за мошенничество, однако мужчина досрочно освободился по программе «разгрузки тюрем» в период коронавируса.

В 2022 году Netflix выпустил об израильтянине документальный фильм «Аферист из Тиндера», после которого он получил всемирную известность. Участницами ленты были три женщины, которые утверждали, что пострадали из-за Леваева.

Девушки рассказывали, что Леваев познакомился с ними в Tinder и предлагал роскошный образ жизни — частные самолеты, дорогие отели и автомобили, чтобы завоевать их доверие. После чего он якобы убеждал жертв переводить крупные суммы денег под различными предлогами, чаще всего утверждая, что находится в опасности и нуждается в срочной финансовой помощи. Среди прочего, потерпевшие считали израильтянина сыном бизнесмена Льва Леваева, и стремились ему помочь. Мужчина же получал деньги и исчезал.

После выхода фильма Netflix Леваев удалился из соцсетей, но потом вернулся, чтобы сделать заявление, что он не мошенник и «снимался» в ленте сам. Daily Mail утверждал, что на фоне выхода фильма и резонансных разоблачений против израильтянина не было возбуждено новых дел. Сам он в одном из интервью говорил, что источник его богатства — удачные инвестиции в криптовалюты.

Вместе с тем испанские полицейские вернулись к делу, в котором фигурировал Леваев, после выхода документального фильма. Также правоохранители получили ордер на арест «афериста из Тиндера».

В ноябре 2024 года суд в Тель-Авиве обязал Леваева выплатить 415 тыс. шекелей (более €100 тыс.) одной из жертв Кейт Конлин. Решение было принято в одностороннем порядке, поскольку обвиняемый не предоставил письменных возражений на иск.

Издание NEWSru писало, что в исковом заявлении Конлин указывала, что Леваев причинил ей «моральный и физический ущерб», в том числе разрушил ей карьеру в Израиле и требовал брать кредиты на свое имя. Деньги Леваев не вернул.

The Jerusalem Post отмечает, что иск против Леваева также подала его знакомая Ирен Транова. По ее утверждению, она одолжила мужчине более 144 тыс. шекелей, которые так и не получила назад, несмотря на данные обещания. По словам Трановой, она находится в сложном финансовом положении из-за ложных обещаний Леваева.