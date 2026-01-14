В Тегеране во время протестов был застрелен 17-летний футболист молодежного состава иранского клуба «Сайпа» Ребин Моради. Об этом сообщила правозащитная неправительственная организация Hengaw.

По информации организации, Моради убили 8 января. Со слов источника, знакомого с ситуацией, семья юноши получила сообщение о его смерти лишь спустя четыре дня после случившегося «без какой-либо информации о его местонахождении». Тело спортсмена родственникам пока не разрешили забрать, уточняет Hengaw.

«Он забивал голы за „Сайпу“ в матчах лиги и считался одним из перспективных молодых талантов на молодежной футбольной арене», — говорится в тексте.

Моради родился в Салас-э-Бабаджани (провинция Керманшах). Будучи спортсменом, он участвовал в матчах, организованных провинциальной лигой Тегерана. Помимо футбола юноша занимался плаванием и борьбой.

Массовые акции протеста в Иране не прекращаются с 28 декабря. Они затронули не только столицу, но и множество других городов по всей стране. При этом определить их фактический масштаб в текущий момент невозможно, так как власти отключили интернет. Свидетели сообщают о суровых мерах против участников выступлений, а в открытых источниках говорится примерно о 2000 погибших. Государственная телерадиокомпания IRIB заявила о введении в Исламской республике трехдневного траура «в память о мучениках, павших в ходе национального сопротивления США и сионистскому режиму».

На этом фоне президент США Дональд Трамп сообщил о введении 25-процентных пошлин в отношении стран, сотрудничающих с Ираном. По данным Bloomberg, ключевыми торговыми партнерами Тегерана остаются Индия, Турция и Китай. Кроме того, Трамп обратился к участникам протестов с призывом брать под контроль государственные структуры, подчеркнув, что «помощь уже в пути».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы со стороны американских властей о возможных новых ударах по Ирану являются «категорически недопустимыми». Происходящие в республике беспорядки дипломат охарактеризовала как «инспирированные извне». Гражданам России, находящимся на территории Ирана, Захарова рекомендовала соблюдать осторожность, избегать мест массового скопления людей, не вести фото- и видеосъемку, а также выполнять требования правоохранительных органов и спецслужб.