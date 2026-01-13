Президент США Дональд Трамп рекомендовал американским гражданам и союзникам покинуть Иран. Это заявление он сделал в ходе визита на завод Ford в Мичигане, трансляция которого велась в прямом эфире.

Предупреждение прозвучало на фоне продолжающихся с конца декабря в Иране массовых протестов, вызванных обвалом национальной валюты и резким ростом цен: участники акций выдвигают требования политических изменений.

Ранее в своих публичных заявлениях Трамп утверждал, что помощь Вашингтона протестующим «уже в пути». Однако на прямой вопрос журналистов о том, в чем конкретно будет заключаться эта поддержка, президент США уклонился от ответа, заявив: «Вам придется выяснить это самим».

На просьбу прокомментировать количество погибших в ходе протестов Трамп также ответил уклончиво, заявив, что точное число жертв ему неизвестно, но предположил, что оно «очень большое» и может проясниться в ближайшие сутки.

Кроме того, американский лидер заявлял об отмене всех встреч с иранскими властями «до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих» и призывал демонстрантов к захвату государственных учреждений. Представители Белого дома ранее не исключали возможности применения военной силы США в отношении Исламской Республики.

Позиция официального Вашингтона была дополнена рекомендацией Госдепартамента США, который призвал американских граждан рассмотреть вопрос о срочном выезде из Ирана, ссылаясь на протесты, ограничения доступа в интернет и перебои в работе транспорта.

Иранские власти, в лице главы МИД Аббаса Арагчи, обвинили США и Израиль в причастности к организации протестов.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала угрозы Вашингтона нанести удары по иранской территории недопустимыми, предупредив о «пагубных последствиях таких действий для ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также глобальной международной безопасности».

Вместе с тем, по оценке Захаровой, внутренняя динамика в Иране указывает на тенденцию к постепенной стабилизации обстановки. Она отметила, что многотысячные выступления граждан в поддержку суверенитета страны являются свидетельством устойчивости и должны привести к провалу «зловещих планов» недоброжелателей Ирана.

Захарова уточнила, что российская сторона поддерживает постоянный контакт со своими загранучреждениями на территории Ирана, которые продолжают работу в штатном режиме. Одновременно с этим она призвала россиян, находящихся в Иране, соблюдать повышенные меры предосторожности: воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, не заниматься фото- и видеосъёмкой на публике, а также неукоснительно соблюдать все законные требования местных правоохранительных органов и спецслужб.