Председатель Советского районного суда Иваново Артур Вермишян досрочно лишен судейских полномочий. Теперь прокуратура требует взыскать с него 2,5 миллиона рублей за участок, который он получил вне очереди, пишет «КоммерсантЪ».

Иск в Ивановский районный суд направил прокурор области Андрей Жугин. Речь идет о земле почти 10 соток в деревне Зеленый Городок под Иваново, которую Вермишян оформил на себя в октябре 2023 года.

На тот момент судья уже был председателем Советского райсуда — он занял эту должность в 2023 году указом президента сроком на шесть лет. До этого с 2014 года он возглавлял Фрунзенский районный суд Иваново, а затем три года работал в нем судьей.

Будучи многодетным отцом (у Вермишяна и его жены трое детей), он обратился к властям с просьбой поставить семью на учет для бесплатного получения земли. Участок ему выделили, но с нарушением — в обход других многодетных семей, стоявших в очереди.

Как установила прокуратура, этот надел другим очередникам даже не предлагали. Опрос показал, что большинство из них не отказались бы от такой земли.

Выяснилось, что судье помогла начальница территориального управления соцзащиты Анжела Иванова. Именно она распорядилась выделить участок вне очереди. Несколько ее подчиненных дали показания против руководителя. Саму Иванову задержали и арестовали по обвинению в злоупотреблениях.

По версии надзора, чиновница могла рассчитывать на лояльность судьи — ранее Вермишян отказался привлекать ее к административной ответственности.

В прокуратуре пришли к выводу, что судья нарушил Кодекс судебной этики: использовал служебное положение для личной выгоды и нанес ущерб авторитету судебной власти.

Коллеги Вермишяна сочли его действия дисциплинарным проступком и досрочно лишили статуса.

Вернуть участок государству в натуральном виде уже нельзя — на нем построен дом, обремененный ипотекой. Поэтому прокуратура требует взыскать с экс-судьи стоимость земли — 2,5 миллиона рублей.

В скандале оказались замешаны также несколько местных чиновников, сотрудники региональной администрации и бывший работник Следственного комитета.