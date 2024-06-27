Прокурор Карелии направил в республиканский Верховный суд заявление о признании геноцида советского народа, совершенного войсками Финляндии, а также немецко-фашистскими войсками и оккупационными властями на территории Карело-Финской ССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом 27 июня сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«В первые дни войны Советская Карелия подверглась нападению немецко-фашистских захватчиков и их пособников. С осени 1941 года и до конца июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории региона находились под оккупацией Финляндии — союзницы нацистской Германии. В период оккупации финнами в республике создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-релизе Генпрокуратуры указывается, что к концу 1941 года в лагерях находились более 20 тыс. человек, «преимущественно женщин, стариков и детей». На протяжении войны численность узников в концлагерях составляла около 20% от всех жителей Карело-Финской ССР, попавших в оккупацию.

«За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях погибли свыше 7 тыс. узников. Всего убиты и замучены 8 028 мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тыс. советских военнопленных», — добавили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, общая сумма ущерба, нанесенного региональному хозяйству и инфраструктуре, достигает более 20 трлн рублей в пересчете на современный курс.

В сообщении отмечается, что карельская прокуроратура направил заявление в суд по поручению генпрокурора Игоря Краснова в преддверии 80-летия со дня освобождения Петрозаводска от фашистских войск.

В марте Министерство иностранных дел России потребовало от властей Германии признать актами геноцида блокаду Ленинграда и другие преступления фашистских войск против народа СССР. Таким образом МИД отреагировал на заявление немецкого внешнеполитического ведомства в связи с 80-летием блокады Ленинграда, в котором Берлин признал действия правительства тех лет преступлением и взял на себя за них историческую ответственность.