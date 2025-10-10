Райсуд Алматы приговорил к 5 годам колонии гражданина России, бойца ЧВК «Вагнер» Тимура Пралиева. Казахский суд признав участника штурма Бахмута, виновным в наемничестве, особо подчеркнул, что награжденный медалью «За отвагу» Пралиев, совершил тяжкое преступлении «против мира и безопасности» Казахстана. Суд также постановил уничтожить наградные удостоверения осужденного. Это уже второй приговор вынесенный в Казахстане бойцам группы «Вагнера». Сейчас в стране расследуется еще 10 уголовных дел против участников СВО.

Приговор «вагнеровцу» вынес Алмалинский районный суд Алматы. Он признал Тимура Пралиева, виновным в наемничестве (ст. 172 УК Казахстана), особо отметив, что осужденный — участник тяжкого преступления, направленного «против мира и безопасности» Казахстана . В постановлении суда также подчеркивается, что Пралиев «умышленно и неправомерно участвовал в вооружённом конфликте, и военных действиях на территории иностранного государства».

Суд приговорил 32-х летнего «вагнеровца» к пяти годам колонии общего режима, причем это минимальное наказание — статья 172 казахского УК, предусматривает наказание от 5 до 9 лет.

Также суд конфисковал принадлежащие осужденному денежные средства — 5,5 тыс. долларов США, 500 малийских франков, а также пять российских рублей и пять украинских гривен. Кроме этого, осужденный должен выплатить штраф в размере 20 МРП (около 13 тысяч рублей) в казахстанских Фонд компенсации потерпевшим и уничтожить принадлежащие ему банковские карты, а также удостоверения о наградах.

Как следует из материалов дела, осенью 2022 года Тимур Пралиев, являясь на тот момент гражданином Казахстана, заключил в Краснодаре контракт с ЧВК «Вагнер», где и служил в подразделениях связи. В течение двух лет с ноября 2022 года по ноябрь 2024 года он воевал в составе ЧВК и участвовал в штурме Бахмута. После окончания контракта, Пралиев участвовал и в боевых операциях в Мали. Боец награжден 4 внутренними наградами ЧВК и медалью «За отвагу». В 2023 году Пралиев получил российское гражданство.

После окончания службы, по данным суда, «вагнеровец» лечился в Минске и Уфе, где у него проживают родственники. Там, в декабре 2024 года, он получил удостоверение ветерана боевых действий, после чего решил перебраться через Мексику в США.

4 января 2025 года при попытке нелегально перейти вброд реку Рио-Гранде, недалеко от приграничного американского города Рома он был задержан. При обыске у Пралиева было обнаружен паспорт, 4 тыс. долларов наличными, а также дрон, который находился в рюкзаке. Во время допроса задержанный не скрывал, что является бойцом группы «Вагнер».

В США Пралиева приговорили к 15 суткам ареста, поместили в миграционную тюрьму и в мае, он был экстрадирован в Казахстан, где против него было возбуждено уголовное дело о наемничестве.

Отец Пралиева, Галымжан Накибеков, который выступал в процессе в роли общественного защитника — рассказал журналистам, что Тимур средний из трех его сыновей. Закончив школу, он учился в частном университете Нархоз (бывший Алма-Атинский институт народного хозяйства), а затем работал в банках. По словам отца, после смерти матери в 2014 году сыновья от него «отдалились», а Тимур взял девичью фамилию матери.

Тимур Пралиев уже второй боец «Вагнера» осужденный в Казахстане. В 2023 году суд в Караганде приговорил к 6 годам и 8 месяцам заключения Алексея Шомполова, подписавшего в апреле 2023 года контракт с ЧВК. С 24 апреля по 13 мая он воевал в Бахмуте в составе артиллерийской группы. Во время артиллерийского обстрела 13 мая Алексей Шомполов получил ранение правого локтевого сустава и был доставлен в больницу Луганска. После лечения он вернулся в Казахстан, где против него было тут же возбуждено уголовное дело.

Однако в отличии от Шомполова, Тимур Пралиев на момент суда в Казахстане являлся гражданином России. На этом, как и на наличии у него тяжелого заболевания и строилась линия защиты. Адвокат настаивал, что казахстанский суд не правомочен судить гражданина России, однако алматинский суд это проигнорировал. По мнению суда, Тимур Пралиев на момент заключения контракта с ЧВК «Вагнер» являлся гражданином Казахстана, а значит — попадает под действие юрисдикции страны.

Эта позиция суда создает крайне неприятный юридический прецедент для жителей Средней Азии, которые принимали и принимают участие в боевых действиях в рамках СВО на Украине на стороне России. Исходя из дела Пралиева, даже в случае получения ими российского гражданства, они теперь могут быть подвергнуты уголовному преследованию при возвращении на родину или посещении своих родственников на основании того, что на момент подписания контракта с ВС России имели гражданство своего государства.

Посольство России в Казахстане отказалось комментировать RTVI ситуацию с Пралиевым.