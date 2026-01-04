В Оболонском районе Киева взорвался внедорожник. Об этом сообщила полиция города.

«По предварительной информации, в результате происшествия есть пострадавшие. На место направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы», — сказано в сообщении правоохранительных органов.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики пишет, что подорванный автомобиль принадлежал военнослужащему. По данным журналистов, после взрыва два человека были доставлены в больницу.

22 декабря 2025 года в Москве взорвался автомобиль KIA Sorento, погиб 56-летний начальник Управления оперативной подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

В апреле 2025 года в Балашихе при взрыве машины погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал Ярослав Москалик.

В декабре 2024 года в Москве сработало дистанционно управляемое взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник.