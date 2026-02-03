В поселке Новогорелово Ломоносовского района 23-летняя иностранка, находясь на 16 этаже, выбросила с балкона двух своих маленьких детей, которым удалось выжить, а потом покончила с собой. Об этом сообщает СУ СК по Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей. Инцидент произошел 2 февраля. Погибшая — гражданка другого государства (какого именно, не уточняется). По версии следствия, женщина решила убить своих детей 2024 и 2025 годов рождения, для чего «выбросила их по очереди с общего балкона, после чего свела счеты с жизнью».

При этом в СК уточнили, что младенцы выжили, потому что им была оказана «квалифицированная медицинская помощь», сейчас они под наблюдением врачей. Чем было вызвано поведение иностранки, выясняется.

Кроме того, проверку проводит прокуратура Ломоносовского района. «Мать от полученных травм скончалась на месте, малолетние госпитализированы с травмами в детскую больницу Санкт-Петербурга», — отметили в ведомстве, пообещав дать оценку работе органов систем профилактики, включая медучреждений района.

Как пишет «КП-Петербург», все произошло поздно вечером в понедельник. Источник издания сообщил, что детям повезло, потому что они «упали в сугроб», но травмы, по предварительным данным, они получили серьезные. Их у крыльца подъезда нашли очевидцы, которые услышали «истошный крик малышей».

Соседи погибшей рассказали, что женщина при жизни работала уборщицей и мыла полы в этом же подъезде, где жила. «Семья полная, приехали из ближайшего зарубежья», — отмечается в статье. Сейчас местные жители собирают средства на похороны женщины и лекарства детям.