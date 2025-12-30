В метро Москвы мужчина плеснул горячим напитком в лицо девушке, которая пыталась помешать его бесплатному проходу через турникет следом за собой. Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене, показав запись с камеры наблюдения.

Инцидент произошел на станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии. На записи видно, как девушка пытается не пустить мужчину в капюшоне, который пристроился за ней при проходе через турникет, чтобы попасть в метро за ее счет.

Пассажирка отталкивала его рукой в расчете, что он будет вынужден вернуться назад, но тот плеснул ей в лицо горячий напиток из бумажного стаканчика, который держал перед собой. Воспользовавшись тем, что она закрыла лицо руками, он завершил проход через турникет и собирался пойти дальше.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, говорится в сообщении. Самого нарушителя задержали, возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ; до двух лет лишения свободы) и составили протокол о неоплаченном проходе в метро (п. 2.1 ст. 10.9 Кодекса Москвы об административных правонарушениях; 1 тыс. рублей штрафа).

На видео допроса в полиции задержанный признал вину. Он сказал, что пытался пройти за девушкой бесплатно и облил ее горячим шоколадом, когда она попыталась его задержать.

В московской полиции уточнили, что мужчине 38 лет, он россиянин, но не является жителем Москвы. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде и определенные правила поведения.