В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве руководителя филиала банка, сообщают 30 сентября официальный представитель МВД Ирина Волк и столичное управление Следственного комитета (СК). По данным следствия, задержанный был сотрудником финансового учреждения.

«В Москве полицейскими и сотрудниками Росгвардии задержан мужчина, нанесший смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка», — сообщила Ирина Волк.

По данным следствия, 30 сентября в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской, сотрудник подразделения ударил ножом свою начальницу. От полученного ранения в область шеи женщина скончалась на месте происшествия, сообщила прокуратура Москвы.

Судя по кадрам, опубликованным РЕН ТВ, убийство произошло в отделении Сбербанка.

Злоумышленник «обезврежен» и задержан, сообщает СК. В ближайшее время следователи приступят к допросу мужчины. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство).

Причиной убийства стала личная неприязнь, говорится в пресс-релизе прокуратуры. Убийство произошло на почве рабочего конфликта, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным собеседника агентства, сотрудника, зарезавшего свою начальницу, хотели уволить.

По информации «МК», погибшая — заместитель руководителя филиала учреждения Наталья Паскова. Ей было 39 лет, сообщает прокуратура.