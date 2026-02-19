Осужденный по статье о призывах к терроризму художник и ювелир из Гатчины Александр Доценко умер в возрасте 65 лет после перенесенного инфаркта. О смерти мужчины, наступившей 19 февраля, сообщили в группе поддержки художника, информацию «Фонтанке» также подтвердил его адвокат Сергей Подольский.

Как рассказал защитник, инфаркт у Доценко случился 12 февраля. При этом ни адвокат, ни родственники не были своевременно уведомлены о произошедшем — им позвонил анонимный человек и сообщил о случившемся только спустя два дня.

В дальнейшем дочь осужденного поддерживала связь с врачами Мариинской больницы, где тот находился. Состояние художника было тяжелым: как писали в группе поддержки, врачи «ввели его в наркоз», 17 февраля начали выводить, но сердце работало с перебоями.

На следующий день Доценко снова погрузили «в наркоз», а 19 февраля он скончался. Порядок передачи тела, вероятно, будет стандартным, как в случаях смерти других пациентов больницы, отметил Подольский.

Доценко отбывал наказание в колонии-поселении № 8 УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области. По словам адвоката, до окончания срока ему оставалось менее года.

Обстоятельства уголовного дела

Александр Доценко и его жена, художница Анастасия Дюдяева, были задержаны 25 января 2024 года. Их обвинили по части 1 статьи 205.2 УК РФ (призывы к террористической деятельности). Поводом стали листовки, найденные в гипермаркете «Лента» на Таллинском шоссе.

По версии следствия, супруги оставляли в товарах записки с текстом на украинском языке и рисунками. Они были обнаружены 28 декабря 2023 года, 5 и 18 января и 6 февраля 2024 года — в пачке конфет, коврике для ванны и лотке с крабовыми палочками.

Защита супругов указывала на несостыковки в деле, пишет портал MR7.RU. Например, одна из записок была найдена в запечатанной коробке конфет. Также главный эксперт седьмого отдела экспертно-криминалистического отдела ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Анжелика Воробьева на суде сначала заявила, что рисунки не принадлежат руке Анастасии Дюдяевой, но позже изменила мнение.

В июле 2024 года судья 1-го Западного окружного военного суда Андрей Карнаухов признал обоих виновными. Доценко приговорили к трем годам колонии-поселения, Дюдяеву — к трем с половиной годам.

В прениях во время апелляции адвокат называл это дело «делом домыслов», утверждая, что совокупность предположений легла в основу обвинения. Однако 25 февраля 2025 года Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе оставил приговор без изменений.

До ареста супруги жили в Гатчине. Александр Доценко был членом Союза художников, работал художником и ювелиром. Анастасия Дюдяева также работала художником-оформителем. В настоящее время она отбывает наказание в колонии-поселении № 4 в поселке Верхний Сегежского района Карелии. Оба внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.