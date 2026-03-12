Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту вооруженного нападения мигрантов на семью в Петропавловске-Камчатском. Как уточнили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел на почве конфликта из-за парковочного места.

Группа мужчин, вооруженных битами и дубинками, напала на семью их трех человек, причинив им телесные повреждения. Пострадала в том числе женщина, пытавшаяся вмешаться и остановить избиение своего мужа и сына неизвестными.

Один из нападавших, по информации СК, в ходе конфликта публично оскорблял потерпевших и других граждан. Видеозапись массовой драки была опубликована местным Telegram-каналом «Кам-24».

Было возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Камчатскому краю Владимиру Кулакову передать материалы в центральный аппарат СК России. Кроме того, председатель СК потребовал дать правовую оценку публичным высказываниям участников конфликта.

Накануне в Петропавловске-Камчатском завели уголовное дело в связи с мигрантами: его фигуранткой стала 45-летняя местная жительница, которая, как предполагают сотрудники правоохранительных органов, незаконно зарегистрировала в своей квартире более 70 иностранных граждан. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Около года назад по поручению Бастрыкина в Петропавловске-Камчатском проводилась проверка в связи с незаконной организацией молельного дома для мигрантов. Двухэтажное здание в оживленном районе, рядом с зоной отдыха и краевой библиотекой, было выкуплено местным имамом и самовольно превращено им в «молельню». Городская администрация провела проверку по жалобам горожан и постановила, что молельный дом нельзя было открывать без общественных обсуждений, но до вмешательства главы СКР мигранты продолжали совершать там обряды.