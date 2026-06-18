Возможное размещение ядерного оружия НАТО на территории Финляндии вызывает тревогу, места его хранения станут приоритетными целями для российских военных, заявил Life.ru глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Наличие чужого ядерного оружия на своей территории никогда не повышало безопасность», — сказал депутат. Генерал Гурулев назвал ответ России на планы Финляндии по ядерному оружию

По словам Картаполова, после вступления Финляндии в НАТО безопасность страны резко уменьшилась. Он выразил мнение, что «реальных преференций» от вхождения в Североатлантический альянс республика не получила, «а вот серьезные проблемы приобрела».

«Теперь финнам диктует условия натовское руководство, и они вынуждены соглашаться с ними в угоду этим псевдорекомендациям — по сути, прямому шантажу — меняя свое законодательство», — сказал парламентарий.

17 июня парламент Финляндии одобрил предложенные правительством республики поправки в законодательство, предусматривающие снятие запрета на транзит ядерного оружия через финскую территорию и разрешающие его хранение в оборонных целях. Целями инициативы назывались в том числе укрепление обороны страны и НАТО, а также повышение безопасности в «непредсказуемой оперативной обстановке».

Комментируя законопроект, президент Финляндии Александр Стубб заверил, что Хельсинки не стремится к обладанию ядерным оружием.

В Кремле намерение Финляндии разрешить ввоз на свою территорию ядерного оружия называли «конфронтацией в концентрированном выражении», указывая, что такая инициатива ведет к эскалации напряженности в Европе, в связи с чем Россия должна быть готова к мерам реагирования.

В посольстве России в Хельсинки заявили РИА Новости, что изменение финского законодательства по ядерному оружию будет иметь «серьезные негативные последствия», способствуя дальнейшей эскалации напряженности и деградации ситуации в сфере безопасности в Балтийско-Арктическом регионе.