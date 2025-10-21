В Москве возбудили первое уголовное дело за организацию незаконной передачи телефонных номеров (ст. 274.4 УК). Задержан житель Химок, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, мужчина получил от знакомого «предложение заработать». Он должен был посещать офисы операторов связи и заключать договоры на оказание услуг. При этом документы оформлялись на основании поддельных договоренностей от имени различных юрлиц.

Кроме того, злоумышленник получил инструкции о том, как действовать, если в оформлении сим-карты ему откажут. В случае успешной операции он передавал полученные абонентские номера третьим лицам. За каждый оформленный договор подозреваемому обещали выплатить 9 тыс. рублей.

МВД публикует кадры задержания жителя Химок. На них видно, как правоохранители вскрывают дверь в квартиру и кладут мужчину лицом в пол. В ходе обыска у него изъяли смартфоны, сим-карты, документы и другие предметы, имеющие отношение к махинациям. Следствие устанавливает все эпизоды произошедшего и личности соучастников.

С 1 сентября в России действует закон о запрете на передачу сим-карт третьим лицам. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин объяснял, что россияне по-прежнему могут покупать карты своим родственникам — супругам, детям, родителям, братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам и внукам. Однако передача сим-карты другу, коллеге или соседу будет считаться нарушением, за которое может грозить штраф. Он составляет до 50 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей для юрлиц.

По словам парламентария, такие изменения необходимы для защиты граждан, поскольку мошенники зачастую пользуются «»левыми» номерами, оформленными на подставных лиц или купленными в теневом сегменте».

«Когда мошенники теряют возможность анонимно пользоваться десятками сим-карт, уровень безопасности в цифровой среде ощутимо повышается. <…> Новые нормы делают этот механизм [покупки «левых» номеров] фактически бесполезным: теперь каждая сим-карта юридически будет закреплена за конкретным гражданином или его ближайшими родственниками», — считает Немкин.