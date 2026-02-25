Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) поспорила с постпредом Росссии при ООН Василием Небензей о его национальности.
«Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине», — сказал Небензя.
Он подчеркнул, что его фамилия происходит из запорожских казаков.
«Мой отец — «щирый» украинец, да и мать тоже из казаков. «Пощирее», чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник», — отметил постпред.
Небензя добавил, что для него нет разницы между русскими и украинцами, напомнив о миллионах людей, которые живут по обе стороны границы.
Постпред также подчеркнул, что боевые действия на Украине длятся четыре года, и гибель людей его не радует.
При этом, по словам Небензи, если надо будет — это будет продолжаться столько, сколько нужно, «чтобы этих людей вы больше не зомбировали».
В ответ на эти словам российского постпреда Беца сказала, что Небензя — «не украинец». Кроме того, замминистра категорически отвергла заявления о том, что русские и украинцы являются одним народом. Беца подчеркнула, что русские и украинцы являются разными нациями с различной идентичностью и историческим опытом.
Василий Небензя родился в Волгограде. Его отец Алексей Небензя — украинец, он принимал участие в Великой Отечественной войне, был участником обороны обороне Ленинграда и взятии Берлина. Также отец постпреда вторым секретарем Волгоградского обкома КПСС и заместителем председателя Госкомиздата СССР.