Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) поспорила с постпредом Росссии при ООН Василием Небензей о его национальности.

«Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине», — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что его фамилия происходит из запорожских казаков.

«Мой отец — «щирый» украинец, да и мать тоже из казаков. «Пощирее», чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник», — отметил постпред.

Небензя добавил, что для него нет разницы между русскими и украинцами, напомнив о миллионах людей, которые живут по обе стороны границы.

Постпред также подчеркнул, что боевые действия на Украине длятся четыре года, и гибель людей его не радует.

При этом, по словам Небензи, если надо будет — это будет продолжаться столько, сколько нужно, «чтобы этих людей вы больше не зомбировали».

В ответ на эти словам российского постпреда Беца сказала, что Небензя — «не украинец». Кроме того, замминистра категорически отвергла заявления о том, что русские и украинцы являются одним народом. Беца подчеркнула, что русские и украинцы являются разными нациями с различной идентичностью и историческим опытом.