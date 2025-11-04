В Стерлитамаке два беспилотника атаковали промышленный комплекс, погибших и пострадавших нет, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Он отметил, что военные и сотрудники службы безопасности сбили оба БПЛА, обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха.

«Предприятие работает в штатном режиме», — уточнил глава республики.

Ранее власти Стерлитамака сообщили, что на Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошел взрыв, частично обрушился цех водоочистки. На предприятии в этот момент находились пять человек, никто не пострадал.

В администрации города уточнили, что к месту происшествия выехали все экстренные службы.

Shot со ссылкой на очевидцев написал, что в Стерлитамаке прогремели три взрыва, «затем с места ЧП повалил дым». Телеграм-канал также ранее сообщил, что в районе Кстово Нижегородской области прозвучало около 12 взрывов, вероятно, связанных с работой систем ПВО. «В небе видны всполохи света, а от громких звуков “дрожали окна в домах”», — уточняется в посте.

Также об угрозе атаки БПЛА писал и телеграм-канал «Подслушано Кстово»: «В промзоне сирена! Угроза применения БПЛА! В Нижегородской области опасность атаки БПЛА!». Другие подробности не приводились.

UPD: Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что системы ПВО отразили атаку 20 дронов в Кстовском районе. «По предварительным данным, пострадавших нет. При падении обломков повреждения получили три частных и один многоквартирный дом», — добавил он.

Ранее 4 ноября губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в результате атаки БПЛА на подстанции в слободе Белой Беловского района произошел пожар, без света остались семь населенных пунктов муниципалитета. Ранее он сообщил, что из-за удара по подстанции в Рыльске без электричества осталось более 16 тыс. человек в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах.

«Своими подлыми ударами по нашей энергетической инфраструктуре ВСУ надеются посеять панику, навредить нашим людям. Им это не удастся: мы никого не оставим без помощи и внимания! Ситуацию держу на контроле», — заявил глава региона.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 4 ноября были перехвачены и сбиты 85 дронов. 40 из них над Воронежской областью, ️20 — над Нижегородской, ️10 — над Белгородской, шесть — над Курской, четыре — над Липецкой, по два️ над Волгоградской областью и Башкирией и один — над Саратовской областью.