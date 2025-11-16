В Волгограде после ночной атаки украинских беспилотников пострадали три человека. Об этом сообщает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в телеграм-канале администрации региона.

«К сожалению, есть трое пострадавших — медицинские службы оказывают всю необходимую помощь, угрозы жизни нет», — отметил он.

По словам Бочарова, дроны атаковали дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах города. В квартирах одного из зданий на улице имени 51-й Гвардейской дивизии повреждено остекления, а в жилом объекте на Кропоткина произошло возгорание, которое оперативно потушили пожарные.

Губернатор добавил, что проводится оценка повреждений и идет ликвидация последствий. На время работы саперов для жителей подготовят пункт временного размещения (ПВР) в школе N51 и лицее N7.

Как пишет Baza, одна часть обломков дрона попала в квартиру на 11-м этаже в доме по улице Кропоткина, другая — упала на парковку. Как сообщили очевидцы, в Волгограде произошло не меньше десяти взрывов. Отчетливее всего их слышали жители Красноармейского района

Издание Shot уточняет, что местные жители слышали работу ПВО и видели вспышки в небе.

По данным V1.RU, среди пострадавших в результате ночной атаки беспилотников — 71-летняя пенсионерка. Ее отправили в больницу с переломом плеча и ранениями от осколков стекла. Двое других от госпитализации отказались.

Издание отмечает, что об угрозе налета стало известно вечером 15 ноября. Жителей попросили сохранять спокойствие, не подходить к окнам и по возможности не выходить на улицу.

V1.RU также сообщило о задержках и отменах рейсов после того, как в Волгоградском аэропорту ввели режим «ковер». В частности, были сдвинуты четыре рейса в Шереметьево, а самолет из Дубая ушел на запасной аэропорт в Тбилиси.

Всего, по информации Минобороны, за прошедшую ночь были уничтожены 57 украинских БПЛА. Наибольшее число дронов (23) перехватили над Самарской областью, 17 — над Волгоградской.

По пять беспилотников ликвидировали над Саратовской и Ростовской областями. По три — над Курской и Воронежской областями. Еще один перехватили над Брянской.

Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Волгограда, Саратова, Пензы, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы.