Украинский истребитель Су-27 разбился на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области, управлявший им 30-летний майор Александр Боровик погиб. Об этом сообщила в Facebook* 39-я бригада украинской тактической авиации.

«С прискорбием сообщаем, что 11 сентября 2025 года, около 13:30, на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб наш собрат — летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич 19.04.1995 г.р. Причины и обстоятельства выясняются», — сказано в публикации.

Других подробностей случившегося не приводится. Минобороны России в сентябре не сообщало о сбитых украинских истребителях. Последняя сводка, в которой фигурировал сбитый Су-27, была опубликована российским военным ведомством 29 августа, в ней говорилось о событиях за неделю.

Су-27 — тяжелый сверхзвуковой истребитель 4-го поколения от ОКБ «Сухой», способный действовать в любых погодных условиях. Он предназначен для завоевания превосходства в воздухе и атак по наземным объектам.

39-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ базируется на авиабазе Озерное в Житомирской области. Согласно проекту WarTears, который пишет, что публикует проверенные данные из открытых источников о судьбе бойцов ВСУ, размещен список девяти погибших из этой бригады с 24 февраля 2022 года. Еще двое военнослужащих бригады, согласно этим данным, находятся в плену.

В августе пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила о крушении истребителя МиГ-29 и гибели ее пилота майора Сергея Бондаря 1979 года рождения. В сообщении не уточнялись время и обстоятельства случившегося, кроме того, что самолет, бывший на боевом задании, разбился при заходе на посадку.

Вскоре после этого в Минобороны России заявляли о том, что расчеты российской ПВО уничтожили в воздухе истребитель ВСУ типа Су-27. В ведомстве зафиксировали этот случай как 666-й с начала военной операции, в ходе которой был ликвидирован самолет украинских ВВС.

