В ночь на 23 августа украинский истребитель МиГ-29 потерпел крушение, в результате погиб пилот — майор Сергей Бондарь, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в своем телеграм-канале.

Пилот 1979 года рождения выполнял боевое задание, когда при заходе на посадку его самолет потерпел крушение, говорится в сообщении. Других данных ВВС Украины не приводят, уточняя лишь, что сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства авиакатастрофы.

В августе 2024 года на Украине потерпел крушение истребитель F-16, погиб пилот Алексей Месь. Он был лицом украинской кампании по получению F-16 вместе пилотом Андреем Пильщиковым. Как отмечал тогда телеканал ТСН, военные летали в США и встречались с американскими чиновниками, чтобы договориться с ними о передаче истребителей ВСУ. Пильщиков погиб в августе 2023 года в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области.

После гибели Месю присвоили звание Героя Украины. Комментируя это решение, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что около половины украинских самолетов и вертолетов сбиваются собственной системой ПВО.

Потерю F-16 Безуглая связывала с «дискоординацией между подразделениями». По ее словам, истребитель сбила зенитно-ракетная система Patriot. WSJ писала, что самолет был потерян спустя всего неделю после передачи Украине, и связывала его крушение с ошибкой пилота.

В апреле 2025 года во время выполнения боевого задания на F-16 погиб 26-летний украинский пилот Павел Иванов. Воздушные силы Украины тогда заявляли, что летчики на этих истребителях практически ежедневно выполняют боевые задачи на разных направлениях «в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам».

Безуглая предположила, что гибель Иванова тоже могла быть связана с работой украинской системы ПВО, заявив, что «система “свой — чужой” до сих пор не урегулирована».

В ночь на 29 июня Украина сообщила о потере еще одного F-16. ВВС страны утверждали, что он был сбит в результате отражения ракетно-дроновой атаки. Погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко 1993 года рождения.

«К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. <…> Его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел», — заявили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

Вечером 22 июля ВСУ рассказали о потере истребителя Mirage-2000. ВВС Украины заявили, что во время выполнения полетного задания произошел отказ авиационной техники. Полет доложил о произошедшем руководителю полетов, после чего успешно катапультировался. Его состояние оценили как стабильное, пострадавших на земле не было.