Запад скоро продаст Украину, утверждает обозреватель Bloomberg Opinion — британский историк и писатель Макс Гастингс, автор книги «Overlord: D-Day and the Battle for Normandy» и других работ о Второй мировой войне. В подтверждение своего тезиса он указывает на то, что российские войска уже взяли под контроль пятую часть украинской территории, и все усилия ВСУ по их изгнанию не увенчались успехом.

«Армия Владимира Путина приобретает все более сложное оружие, в то время как украинцы изо всех сил пытаются поддерживать собственные силы. Что еще серьезнее, европейские страны, столкнувшиеся с экономическими и энергетическими проблемами, отчаянно хотят увидеть конец борьбы на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины», — пишет Гастингс.

Он напомнил о широко распространившемся мнении по поводу того, что если Дональд Трамп победит на выборах президента США, Киев окажется «в проигрыше». Однако, считает автор колонки, даже если главой Соединенных Штатов станет Камала Харрис, она все равно будет добиваться соглашения о прекращении конфликта, поскольку Вашингтон не видит сценария победы Украины, несмотря на отправку ей военной помощи на $175 млрд.

По мнению Гастингса, Украине «трагически дорого» обошлась война на Ближнем Востоке, которая отвлекла внимание Запада и повлияла на поставки американского оружия.

«Взгляды западных правительств сосредоточены преимущественно на Израиле и Иране, даже несмотря на продвижение российских войск [вглубь Украины]», — отмечает историк.

Автор колонки пересказывает сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы получает «более эффективное оружие» за счет сотрудничества с КНДР и Китаем, причем в десять раз дешевле, чем обходятся используемые ВСУ западные боеприпасы. Гастингс также упомянул, что российские военные предположительно используют интернет-спутники Starlink для усиления своих возможностей наблюдения и управления и контроля, хотя глава этой американской компании Илон Маск отрицает, что оказывает помощь России.

Кроме того, отмечает автор колонки, этой зимой украинцам предстоит испытать на себе тяжелые последствия повреждений энергетической инфраструктуры.

«Многие останутся без света и тепла, что станет серьезным ударом по их моральному духу», — прогнозирует Гастингс.

Он убежден, что предпринятое Зеленским в начале октября турне по Европе для продвижения его так называемого «Плана победы» обеспечило лишь «поддерживающую риторику», но не более того. Гастингс напомнил слова нового генсека НАТО — бывшего нидерландского премьера Марка Рютте, который заявил, что «поддержка Украины в борьбе с Россией имеет решающее значение для коллективной безопасности» альянса. За подобными заявлениями, убежден автор колонки, стоит отчаянное стремление европейских стран в частном порядке возродить сотрудничество с Россией для закупки ее дешевых энергоносителей.

В целом, констатирует Гастингс, ситуация все более явно складывается против Украины: поток поставляемых ей европейских боеприпасов, который и раньше не был мощным, оскудел до ручейка — не в последнюю очередь из-за вялых темпов производства, что в ЕС, что в США. При этом, отметил автор колонки, экономические санкции Запада против России не дали ожидаемой эффективности «из-за отсутствия воли к их исполнению» со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов.

По словам Гастингса, после почти трех лет боевых действий на Украине «многие говорят» о невозможности вернуть территории, взятые под контроль российскими войсками. Вторжение ВСУ в Курскую область писатель называет «ударом в никуда». Наоборот, считает он, эта операция сыграла на руку Кремлю, поскольку была воспринята россиянами как «акт агрессии НАТО».

Подводя итоги 2024 года, Гастингс оценивает его как «успешный для Путина и печальный и трудный для Зеленского», которому «становится все труднее убеждать иностранных политических лидеров и их народы, занятые собственными проблемами, поддержать курс действий, который может потребовать от них личных жертв».

По словам британского историка, реальной перспективой является способность России удерживать Украину в состоянии, «когда ни один здравомыслящий человек не захочет там жить или инвестировать в нее».

«Мало признаков того, что 7 миллионов украинцев, покинувших свою страну с февраля 2022 года, стремятся вернуться. Экономика Украины шатается. Лучшей гарантией безопасности Украины было бы членство в НАТО. Однако это остается крайне маловероятным. Путин отверг бы любое урегулирование или даже перемирие, включающее такое положение. США опасаются такого обязательства. Немцы и, возможно, другие члены ЕС наложили бы на него вето», — рассуждает Гастингс.

Украина же, по его словам, отвергнет любую сделку, не дающую ей западных военных гарантий на случай возобновления активной фазы конфликта. «Но такая договоренность должна делаться на заказ и быть одноразовой», — констатирует историк. Он также считает, что будет сложно заставить Россию согласиться с любой сделкой, включающей возможность вступления Украины в ЕС.

По словам Гастингса, Запад допустил «ужасный провал лидерства», не обладая, как оказалось, «ни стойкостью, ни выносливостью для затяжного конфликта».

«Некоторые аналитики находят утешение в том факте, что Запад до сих пор поддерживал Украину и заставил Путина заплатить высокую цену за весьма ограниченный успех. Меня не убеждает этот аргумент. Мне кажется, что вера Путина в то, что Запад находится в упадке и разделен — а значит, уязвим, — вполне обоснованна», — сделал вывод британский историк.