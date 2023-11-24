Верховный суд России подтвердил право мобилизованного жителя Гатчины Ленинградской области Павла Мушуманского на альтернативную гражданскую службу (АГС). Об этом в четверг, 23 ноября, сообщила правозащитная организация «Школа призывника»* в своем телеграм-канале.

Как напоминает «Школа призывника»*, Мушуманский проходил альтернативную гражданскую службу по религиозным убеждениям еще до начала военной операции на Украине, с 2019 по 2021 год. Он работал в психоневрологическом интернате в Ленинградской области, писала «Фонтанка»

Осенью 2022 года Мушуманского призвали в ряды Вооруженных сил в рамках мобилизации, после чего он попросил перевести его на АГС. Вместо этого военкомат отправил мужчину в воинскую часть, сославшись на то, что возможность прохождения альтернативной службы при мобилизации не прописана в соответствующем законе.

«Павла отвезли из военкомата прямо в часть и заставляли принять присягу, но он отказывался брать в руки оружие», — пишет «Школа призывника»*.

В ноябре 2022 года Мушуманский оспорил решение военкомата в суде первой инстанции, однако военный комиссариат обжаловал решение суда, а мужчину «продолжали держать в части» до начала весны, отмечает организация. Командир отстранил мужчину от службы, чтобы он «не разлагал боевой дух товарищей», писала «Фонтанка».

В марте 2023 года Ленинградский областной суд оставил в силе решение первой инстанции, подтвердив незаконность отказа в отправке на альтернативную гражданскую службу. Также суд указал, что высшим источником права выступает Конституция, в которой закреплено право россиян на АГС по убеждениям совести вне зависимости от вида призыва, пишет «Школа призывника»*.

В дальнейшем право Мушуманского на АГС подтвердил Третий кассационный суд. Осенью дело дошло до Верховного суда, который вынес аналогичное решение. В результате военкомат проиграл слушания во всех инстанциях.

«Все судебные инстанции согласились с нашей позицией о том, что отсутствие закона, предусматривающего порядок реализации конституционного права, не может лишать граждан этого права», — подчеркнул адвокат Александр Передрук.

В сообщении «Школы призывника»* отмечается, что Верховный суд признал возможной альтернативную гражданскую службу во время мобилизации, указав на «несоответствие закона о мобилизации Конституции». Как уточняет организация, все инстанции посчитали, что закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» не соответствует статьям 28 и 59 Конституции.

Режим мобилизации продолжает действовать

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Чуть более чем через месяц министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизационных мероприятий, в рамках которых было призвано 300 тыс. человек. Военкоматы продолжают набор за счет добровольцев и контрактников, заявляли в Минобороны.

Отдельного указа о завершении частичной мобилизации не было, тогда как указ о ее объявлении продолжает действовать. Как утверждали в Кремле, это связано с тем, что документ предусматривает не только призыв, но и «другие мероприятия» и «функции, необходимые для Министерства обороны».

Депутаты Госдумы и сенаторы настаивают на том, что новая волна мобилизации в России не планируется. В то же время в ноябре в Совете Федерации обсудили возможность ужесточения ответственности за уклонение от призыва во время мобилизации, а также за подстрекательство к уклонению. Адвокат по военным делам Максим Гребенюк в разговоре с RTVI выразил мнение, что власти готовят «правовую почву» на случай масштабного призыва резервистов и запасников.

*организация внесена Минюстом России в реестр иноагентов