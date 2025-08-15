Житель Аляски, ветеран войны в Ираке Айван Хоудс объявил о пикете у ворот Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон, где пройдет встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, узнал RTVI. Акция анонсирована на 9 утра по местному времени (20.00 по Москве) пятницы — то есть за два часа до начала саммита. Она посвящена «памяти всех, кто погиб за свободу Украины», включая однокурсника Хоудса по военной академии Вест-Пойнт. Мужчина призывает всех желающих присоединиться, но не провоцировать военных, которые будут охранять военный объект.

Хоудс анонсировал свою акцию в Facebook*. Она задумана как «исключительно мирная».

«Я буду безоружен, если не считать плаката и подсолнухов», — написал американец, который намерен «как подойти к воротам Government Hill как можно ближе».

Всех, кто захочет присоединиться, он призывает тоже приносить подсолнухи, но готов поделиться и своими — мужчина обещал захватить «дюжину букетов» про запас.

Свой букет он планирует «оставить напротив ворот в память обо всех, кто погиб и страдал за свободу Украины». В первую очередь — о его однокурснике Эндрю Уэббере, который «погиб, сражаясь добровольцем». На российских порталах можно найти упоминания о «ликвидации американского наемника Уэббера», писали об Уэббере и американские СМИ, например, The Wall Street Journal и The Newsweek.

«Пожалуйста, будьте как можно дружелюбнее с молодыми летчиками и солдатами, которые будут охранять ворота завтра утром, — написал он накануне. — Если они станут неразумными и агрессивными — это другое дело, но если они останутся профессионалами, мы должны вести себя так же. Я также не хочу следить за тем, что люди говорят или чего не говорят, или какие плакаты они приносят или не приносят, но юмористические плакаты, возможно, не совсем уместны для этого случая. Я прошу только, чтобы люди вдумчиво относились к тому, что они говорят», — предупредил Хоудс.

Ранее он выступал в местных СМИ — например, рассказывал о «моральной дилемме, с которой сталкивались военнослужащие в Ираке».

* принадлежит Meta, чья деятельность по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена