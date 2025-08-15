Из-за того, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже совпала с пиком туристического сезона на Аляске, местные отели оказались заполнены, и найти места для проживания, по словам журналистов, практически невозможно. Многие жалуются, что номера резко взлетели в цене.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев показал в своем телеграм-канале, как выглядит отель, в котором разместили российскую делегацию. По его словам, гостиница находится в 15 минутах от арены Seawolves, там нет «никакой показной роскоши, все очень умеренно».

По словам корреспондента французской газете Le Monde Арно Лепармантье, центр Анкориджа заполнен журналистами и «превратился в импровизированный пресс-центр». По его словам, самые дешевые из оставшихся доступных номеров в местных отелях стоят $750 за три ночи, а арендовать автомобиль для поездок по городу практически невозможно.

Североамериканский корреспондент австралийских газет The Sydney Herald и The Age Майкл Козиол пожаловался, что было очень сложно купить билеты на самолет, и они оказались дороже обычного. По его словам, ему удалось заполучить последний номер в отеле Ramada в центре города.

Большинство крупных отелей в центре Анкориджа еще 14 августа заявили, что полностью загружены и не будут принимать высокопоставленных гостей на саммите. Финансируемая из городского бюджета организация Visit Anchorage прилагает все усилия, чтобы разместить всех желающих, заверил ее представитель Джек Бонни.

По его словам, ситуация осложняется тем, что сейчас для Аляски разгар туристического сезона, поэтому нагрузка на отели высока даже без приехавших в Анкоридж в связи со встречей Путина и Трампа. Бонни отметил, что это не первый раз, когда город сталкивается с колоссальным притоком приезжих из-за масштабного международного мероприятия: там в 2015 году проходила конференция GLACIER с участием бывшего президента Барака Обамы, а в 2001 году — зимние Специальные Олимпийские игры.

«Главное — набраться терпения и проявлять понимание. Будут задержки, будет сложно, но мы справимся», — заверил представитель Visit Anchorage.

Когда отели начали заполняться, Университет Аляски в Анкоридже (University of Alaska Anchorage, UAA) взял на себя размещение американских и российских дипломатов. Бонни рассказал, что университет иногда аналогичным образом предоставляет места для проживания учёным или пожарным, тушащим лесные пожары.

Вице-ректор UAA Райан Буххольдт сообщил, что сотрудники высвободили комнаты в общежитии и даже установили в Alaska Airlines Center импровизированные шатры из шестов и ткани, «как обычно делается для выставок», чтобы обеспечить больше спальных мест, а койки для них предоставил местный Красный Крест. По его словам, это сделано для того, чтобы члены российской делегации могли спать там и принимать душ в соседней раздевалке.

Буххольдт уточнил, что в общей сложности университет предоставил места для проживания около 750 человек. Представители университета добавили, что к полудню 14 августа в кампусе находилось несколько сотен человек, и новые продолжали прибывать. Напомним, ранее некоторые местные жители изъявляли готовность принять Путина и Трампа прямо у себя дома из-за нехватки мест для размещения.