Столичные компании, участвующие в сезонных городских проектах «Лето в Москве» и «Зима в Москве», показали, что создают «отличные продукты» и инновации, которые работают на жителей. В ответ они получают новые возможности для развития, в том числе поддержку ведущих банков страны, рассказали mos.ru в руководстве Сбера и Альфа-банка.

Топовые банки выступили партнерами проекта мэрии «Сделано в Москве» в рамках летних и зимних городских мероприятий 2025 года. Их участие стало примером успешной интеграции крупного бизнеса в масштабные сезонные программы, которые привлекают десятки миллионов посетителей, говорится на сайте.

Сбер как партнер прошлогоднего «Лета в Москве» среди прочего проводил еженедельные форумы для предпринимателей. Там профессионалы бизнес-сферы и другие спикеры рассказывали, как начать свое дело, какие при этом совершаются ошибки, как их избежать и как выйти на качественно новый уровень развития.

Председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг подчеркнул, что такие проекты создают «правильный вектор».

«Опыт участия в проекте “Лето в Москве” показал, как важно совмещать инновационные инициативы с реальными возможностями для людей и бизнеса», — сказал он.

Альфа-банк, ставший крупным партнером «Зимы в Москве» 2025—2026 годов, в числе совместных с городскими властями инициатив провел встречу «Новый бизнес-год» для делового сообщества, в которой участвовали более 500 столичных предпринимателей.

Множество других мероприятий под эгидой Альфа-банка прошло в арт-павильоне на Болотной площади, где также был организован бесплатный каток.

«Арт-павильон на Болотной площади наглядно подтвердил: столичные компании создают отличные продукты, а наша задача — вовремя дать им инструменты для развития», — поделилась впечатлением руководитель дирекции бизнес-маркетинга малого и микробизнеса Альфа-банка Елена Нарышкина.

В целом участие в сезонных проектах Москвы помогло столичному бизнесу интегрировать свои сервисы в городскую среду, привлечь новую аудиторию, способствовало продвижению местных брендов, пишет mos.ru.

С апреля предпринимателей снова приглашают воспользоваться широкими возможностями нового сезона проекта «Лето в Москве». В распоряжении участников будут ключевые площадки, арт-павильоны на главных пешеходных и транспортных маршрутах, готовая инфраструктура, где можно разместить свою бренд-зону, а также информационная поддержка.

С 2024 года, когда сезонные проекты были запущены впервые, они существенно нарастили число посетителей и потенциальных клиентов — в 2025 году на площадках «Лета в Москве» побывали 64 млн человек.