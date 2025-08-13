После того, как Белый дом и Кремль определились с местом саммита президентов США и России, перед американской стороной встала сложная задача — выбрать непосредственную локацию. Как выяснил CNN, организаторы в срочном порядке «обзванивали» площадки в трех городах штата, а некоторые местные деятели предлагали Белому дому принять Дональда Трампа и Владимира Путина у них дома.

Как отмечает CNN, американские чиновники еще в прошлые выходные срочно искали подходящую площадку, что в разгар турсезона оказалось не таким простым делом. При этом выяснилось, что некоторые жители Аляски сами выражали готовность принять у себя двух мировых лидеров.

«Когда до некоторых видных деятелей Аляски дошла информация о приезде Трампа и Путина, некоторые из них начали обращаться к доверенным лицам [американского] президента с предложением: не могли бы они остановиться у них дома? Неясно, дошли ли эти предложения до чиновников Белого дома, которые обзванивали [потенциальные] места проведения встречи в Джуно — столице штата, а также в Анкоридже и Фэрбанксе», — рассказывает телеканал.

Организаторы саммита «вскоре пришли к выводу«, что Анкоридж с его военной базой Элмендорф-Ричардсон остается единственным подходящим вариантом.

При этом с базой связан деликатный момент: по данным CNN, «Белый дом надеялся избежать ситуации, когда российский лидер и его свита оказываются на территории американского военного объекта».

Телеканал подтверждает: саммит готовится «в спешке» и «всё ещё находится в стадии разработки». Так, шефы дипломатий двух стран — госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров — обсудили во вторник «некоторые аспекты подготовки», сообщили в российском МИД.

На Смоленской площади также подтвердили, что Сергей Лавров будет в составе российской делегации, которая отправится с президентом на Аляску.