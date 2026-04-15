Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали в реанимацию, она находится под наблюдением врачей. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на племянника Тарасовой Алексея.

«Все в порядке. Скоро будет дома. Передает привет всем, кто беспокоится. Спасибо!», — сказал он.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассказали, что Тарасова поправляется после сильной простуды и чувствует себя нормально.

«Руководители федерации на связи с Татьяной Анатольевной. <…> Желаем ей скорейшего выздоровления», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ФФККР.

До этого агентство писало со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, что Тарасова «попала на днях в реанимацию».

«Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», — сказал собеседник.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с ТАСС пожелала Тарасовой «как можно быстрее прийти в нормальное состояние».

В феврале телеграм-канал Shot писал, что у Тарасовой появились боли в сердце, из-за которых ей вызывали скорую помощь. По данным канала, врачи обнаружили у тренера гипертоническую болезнь.

Ранее Mash писал, что Тарасова тяжело болеет из-за прогрессирующей хронической язвы желудка. В июле 2025 года она приехала на прощание с режиссёром Александром Миттой на инвалидной коляске.