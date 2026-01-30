Начиная с 28 января 2026 года, визовые центры Канады, действовавшие на территории России, полностью прекратили прием документов и паспортов для оформления виз. Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте канадского правительства. Причины такого решения не указаны.

Канадские власти предложили россиянам, желающим получить визу, обращаться за этой услугой в визовые центры, находящиеся за пределами России. До этого момента подать документы можно было в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Это решение продолжает общую тенденцию сокращения визовых услуг для граждан России со стороны других государств. В середине января 2026 года оформление виз для россиян приостановил Госдепартамент США. Позже выяснилось, что пауза касается только выдачи иммиграционных виз, а не всех типов разрешений на въезд.

Ранее, осенью 2025 года, в России полностью закрылись визовые центры Чехии, и теперь документы можно подавать только напрямую через Консульский отдел посольства в Москве. В марте 2025 года в Калининграде прекратил работу визовый центр Германии.

В марте 2022 года все визовые центры Норвегии прекратили прием заявлений от россиян на шенгенские визы и виды на жительство. В 2018 году свою работу приостановили польские визовые пункты.

Эти изменения происходят на фоне новой Стратегии по визовой политике, принятой Еврокомиссией для усиления «визовых рычагов» в целях укрепления безопасности Евросоюза. Как заявляла глава европейской дипломатии Кая Каллас, к гражданам России, запрашивающим визу для поездки в ЕС, теперь «будут применяться более строгие правила».

Ранее, 7 ноября 2025 года, Еврокомиссия объявила об утверждении решения с рекомендацией странам ЕС прекратить выдачу россиянам многократных шенгенских виз (мультивиз) для пребывания на территории Евросоюза.