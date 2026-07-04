К цифровому рублю люди относятся с настороженностью, однако при применении этого средства платежа будут выстроены границы приватности, заявил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг в кулуарах съезда партии «Справедливая Россия».

«Я думаю, что цифровой рубль прежде всего должен быть отработан при реализации задач государственного масштаба, чтобы обеспечивать прослеживаемость движения средств на нацпроекты, целевое использование средств при кредитовании, например приоритетных отраслей», — сказал Гартунг.

Он обратил внимание на то, что основная особенность цифрового рубля — это «полная прослеживаемость движения средств».

«В этой связи применение цифрового рубля в расчетах с физлицами возможно, но в последнюю очередь, потому что это влияет на приватность. Люди не хотят, чтобы кто-то знал об их расходах, об их предпочтениях, — это серьезная информация. Поэтому люди к цифровому рублю относятся с настороженностью», — заявил собеседник RTVI.

Он прогнозирует, что «люди установят границы приватности, увидят, какие границы нарушаются при использовании цифрового рубля».

«Тогда и сложится практика, где цифровой рубль будет применяться, а где не будет применяться, в том числе и при использовании физическими лицами», — ожидает парламентарий.

Например, по его мнению, люди вполне будут открывать государству, на что потратили средства, полученные в качестве субсидии, например на школьную форму или на компенсацию оплаты услуг ЖКХ.

«Это честно. В этой части можно цифровой рубль использовать. А во всех остальных случаях, например выплачивать зарплату, — ну извините. Зарплату мне выплатили, а я не хочу делиться тем, как ее расходую. Допустим, вы ЖКХ оплатили, продукты купили, лекарства, одежду. А какие? Это тоже ощутимая информация, на самом деле важная, она стоит денег. Это основа для искусственного интеллекта, вы не представляете, какие огромные можно сделать выводы при обработке огромного массива данных. Это серьезная информация и дорогая», — предупредил Гартунг.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ РФ заявила, что все готово к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября. Использовать цифровой рубль начнут системно значимые банки и крупные торговые предприятия.