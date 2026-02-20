Лучший подарок на 23 февраля — это оказание гуманитарной помощи бойцам СВО. Об этом в беседе с RTVI заявил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Думаю, [лучшим подарком на 23 февраля] будет оказание гуманитарной помощи нашим бойцам на СВО. Святейший патриарх, когда мы на день рождения хотели, как обычно, подарить букет белых роз, сказал: “Ребята, вместо того чтобы купить белые розы, отправьте эти деньги в детский дом”. Поэтому я говорю то же самое. Самый лучший подарок — это когда кто-то оказал помощь», — отметил парламентарий.

На вопрос, имеет ли смысл учредить в России отдельный праздник для участников СВО, так как 23 февраля традиционно ассоциируется с ветеранами Великой Отечественной войны, Иванов сказал, что в этом нет никакой необходимости.

«23 февраля — это День защитников Отечества. Он подразумевает и наших богатырей на Куликовском битве, и нашествие Наполеона, и Первую мировую войну, и Вторую мировую, и специальную военную операцию. То есть это объединяющий праздник для всех защитников Отечества», — сказал брянский депутат.

23 Февраля — День защитника Отечества — нерабочий праздничный день в России. В 2026 году он выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся три дня: 21, 22 и 23 февраля.

История праздника восходит к 28 января 1918 года, когда был подписан декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии. Годовщину впервые отметили в 1919-м, совместив с Днем красного подарка — акцией по сбору средств для армии. Поскольку изначальная дата выпала на понедельник, празднование перенесли на ближайшее воскресенье — 23 февраля.

В СССР также существовала версия, что праздник приурочен к дате разгрома немецких войск под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года, но никаких боев в эти дни в тех местах не было.

Название праздника менялось несколько раз: День Красной армии (с 1922 года), День Советской армии (с 1946-го), День Советской армии и Военно-морского флота (с 1949-го). Нынешнее название появилось в 1995 году, а выходным днем 23 февраля стало с 2002-го.

Сегодня праздник в России воспринимается по-разному. По данным ВЦИОМ, 41% россиян считают его днем военнослужащих, каждый третий (31%) — праздником всех мужчин, 16% связывают дату с днем рождения Красной армии, а 10% воспринимают его просто как выходной.

Согласно опросу 2024 года, женщины считают главными качествами современных мужчин силу и мужественность (33%), волевые качества — героизм, смелость и выдержку (13%), а также надежность, честность и ответственность (11%). При этом самым желанным подарком на 23 Февраля сами мужчины называют внимание близких — так ответили 33% участников того же исследования.