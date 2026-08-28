На Украине уничтожен ликеро-водочный завод «Хортиця» в Запорожье, он не подлежит восстановлению. Об этом сообщила пресс-служба холдинга Global Spirits украинскому порталу «NV Бизнес» 28 августа.

Там утверждают, что это произошло в результате российского удара — по заводу было четыре попадания, после чего он горел в течение трех часов. Компания потеряла 3-4 млн бутылок продукции с уплаченным акцизом и средней стоимостью единицы товара 100 гривен (около 200 рублей).

О ракетно-дроновой опасности и ударе по одному из предприятий сообщал 27 августа глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. В 11:38 мск он опубликовал фото, на котором от заблюренного здания поднимается столб черного дыма. Федоров написал, что пострадавших не было.

Минобороны РФ в пятницу отчиталось о массированном ночном ударе по объектам ВПК и логистическим центрам в нескольких городах Украины, включая Запорожье. Уточнялось, что там были поражены металлургические комбинаты, являющиеся одними из основных поставщиков металлургической продукции для военного производства.

Завод «Хортиця» является одним из основных в группе Global Spirits, он работал с 2003 года. Помимо одноименной водки предприятие выпускало водку под торговыми марками «Мороша», «Первак», «Медовая», «Пшеничная слеза» и Gold Ukraine. На заводе работало более 500 человек. Скорость линий розлива достигала 16 бутылок в секунду, пишет «NV Бизнес».

Как отмечает портал, в ночь на 19 июля ракетным ударом был уничтожен основной склад Global Spirits со всеми товарными запасами. По предварительной оценке, ущерб превысил 100 млн гривен (около 200 млн рублей). В сводках Минобороны РФ за тот день такой объект не упоминался.

Основателем бренда «Хортиця» является украинский бизнесмен Евгений Черняк*. Он владел компанией Global Spirits до июля 2022 года, но с тех пор владельцем является гражданин Лихтенштейна Вахтер Мартин Микаэль. В России Черняк заочно приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о финансировании терроризма.

* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов