Четыре женщины и ребенок погибли при ударе украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Александр Шуваев.

Шуваев назвал атаку ВСУ «целенаправленной и циничной». Личности погибших устанавливаются. Врио губернатора Белгородской области выразил соболезнования родным и близким жертв.

Он также сообщил, что в Шебекинской районной больнице находятся 23 пострадавших мирных жителя, в том числе 17-летний подросток. По словам Шуваева, трое пациентов в крайне тяжелом состоянии. После того как их состояние стабилизируется, раненых переведут в медучреждения Белгорода.

Ранее Шуваев сообщил, что за сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгорода, а также Белгородского, Борисовского, Валуйского, Вейделевского, Волоконовского, Грайворонского, Ивнянского, Корочанского, Краснояружского, Ракитянского, Шебекинского и Яковлевского округов.

Врио главы региона отметил, что украинские военные произвели четыре обстрела с использованием реактивных систем залпового огня и артиллерии и восемь раз сбрасывали взрывные устройства с помощью беспилотников.

В результате атаки один мужчина погиб при ударе по пассажирскому автобусу, 14 мирных жителей, среди которых двое детей, получили ранения. Противовоздушная оборона и задействованные для защиты области подразделения сбили и подавили 170 украинских дронов, добавил Шуваев.