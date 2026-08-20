Северная Корея не станет сокращать сотрудничество с Россией и Китаем даже под давлением США, поскольку от этих связей во многом зависит экономическое выживание страны, заявил RTVI ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин.

По его мнению, если глава Белого дома Дональд Трамп и поднимет этот вопрос на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Пхеньян на такие условия не пойдет.

«Я думаю, такого разговора не будет. Просто северокорейцы будут отлично понимать, что хочет Трамп, но вряд ли такие обсуждения будут вести напрямую, потому что северокорейцы тоже отлично понимают, что их страна и ее существование очень во многом зависит от отношений с Россией и с Китаем», — заявил Жебин в комментарии RTVI.

По его словам, для КНДР особенно критичны экономические связи с Китаем.

«Без них, я думаю, это мое личное мнение, КНДР было бы очень трудно выжить прежде всего экономически, потому что все экономические обмены, торговля, идут только через Китай. Остальное все заблокировано Западом и его союзниками», — отметил эксперт.

The Wall Street Journal ранее писал, что Трамп добивается переговоров с Ким Чен Ыном уже этой осенью и обсуждает вариант встречи в ноябре в Шэньчжэне во время саммита АТЭС. По данным Al Jazeera, новая попытка возобновить личную дипломатию с северокорейским лидером может быть связана как с желанием Белого дома добиться внешнеполитического результата, так и с давлением на Сеул.

Ранее Трамп распорядился сократить совместные учения США и Южной Кореи. Как сообщал CNBC со ссылкой на южнокорейских военных, ежегодные маневры Ulchi Freedom Shield сократили почти вдвое, а часть полевых тренировок союзники решили урезать дополнительно. В Сеуле при этом рассчитывают, что контакты Вашингтона и Пхеньяна смогут привести к содержательным переговорам.