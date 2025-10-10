Казахстан направил официальное обращение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), в котором требует признать барьером, мешающим внешней торговле, длительные задержки с прохождением грузов на казахстанско-российской границе. Причем судя по тексту обращения, используя этот повод, Казахстан намерен добиваться полной отмены введенных в этом году Россией новых миграционных правил для въезда мигрантов. При этом и казахстанская и российская таможня отрицают наличие проблем, связанных с прохождением таможенного досмотра и контроля непосредственно на границе.

Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин провел оперативное совещание с представителями Пограничной службы, МИД, Комитета миграционной службы МВД, а также заместителей акимов (губернаторов — прим. RTVI) приграничных с Россией регионов и депутатов мажилиса (парламента). Основная тема совещания — многокилометровые пробки из грузовиков, скопившиеся на пограничных пунктах пропуска и жалобы водителей на новые нормы миграционного законодательства, введенные Россией. Ранее, 7 октября, Серик Жумангарин уже обсуждал эти же вопросы на встрече с российским послом в Казахстане Алексеем Бородавкиным.

В настоящий момент на границе Казахстана с Россией действуют 30 автомобильных пунктов пропуска. В 2024 году через них прошли 14,3 млн человек, а также 3 млн легковых и 2 млн грузовых автомобилей. Крупнейшими пунктами пропуска для грузового автотранспорта являются Сырым, Кайрак, Жайсан, Косак, Ауыл, Курмангазы и Жана жол.

С середины сентября на казахстанской стороне границы начали накапливаться грузовые автомобили — их количество достигало несколько тысяч на каждом переходе, что привело к фактической остановке доставки грузов из Китая в Россию.

То, что ситуация стремительно превращается в чрезвычайную, следует из участившихся вояжей российских и казахстанских чиновников высокого уровня с инспекцией автомобильных пунктов пропуска на границе. Так, 8 октября на казахстанско-российской границе состоялось выездное совещание с участием первого заместителя министра транспорта РФ Валентина Иванова и вице-министра транспорта РК Максата Калиакпарова, с инспекциями на границе побывали высокопоставленные чины российской таможни, в частности, начальник Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Агепсим Ашкалов.

Следует отметить, что и казахстанская и российская таможня отрицают наличие проблем, связанных с прохождением таможенного досмотра и контроля непосредственно на границе и утверждают, что никаких пробок при непосредственном прохождении границы нет, а проверки проводятся в плановом режиме.

«С 19 сентября на казахстанской территории образовались скопления грузовиков, которые ожидают въезда в РФ. Однако в самих пунктах пропуска заторов нет, все они работают в штатном режиме», — говорится в официальном сообщении ФТС России.

Версия казахской стороны

Как следует из материалов прошедшего в Астане совещания казахстанская сторона основную причину создавшейся проблемы видит в изменении миграционного законодательства России.

С 1 января 2025 года в России вступил в силу закон, согласно которому иностранные граждане могут находиться на территории РФ без регистрации не более 90 дней в течение календарного года, вне зависимости от числа въездов и выездов. Ранее этот срок составлял 180 дней в течение года. Данная норма действует для большинства безвизовых стран, включая Казахстан, Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и другие. Эти ограничения распространяются и на водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки. Более того, пребывание на территории России и Беларуси учитывается суммарно, поскольку эти страны образуют Союзное государство. Таким образом, нахождение казахстанского водителя в Беларуси также засчитывается как пребывание в России, что значительно сокращает допустимый срок его нахождения.

В Казахстане аналогичные требования по пребыванию иностранных граждан без регистрации составляют 90 дней в течение полугода и не применяются к водителям, выполняющим международные грузовые и автобусные рейсы, что соответствует международной практике.

Депутат нижней палаты казахстанского парламента Болатбек Нажметдинулы отметил, что под действие новых правил миграционного законодательства фактически попали не только международные перевозчики, но и водители, работающие внутри стран ЕАЭС. «У большинства из них лимит пребывания в РФ уже исчерпан, и они вынуждены ожидать начала нового года, чтобы вновь выйти в рейсы. А некоторые, кто превысил установленный лимит в 90 дней, были задержаны и получили уведомления о необходимости покинуть страну в связи с нарушением новых норм миграционного законодательства», — заявил депутат.

По мнению казахстанской стороны, «ситуацию усугубило начало рейдовых мероприятий, проводимых с сентября этого года со стороны России по выявлению серого импорта». Из-за дополнительных проверок увеличилось время досмотра грузового транспорта на отдельных пунктах пропуска.

Версия российской стороны

Как следует из официального заявления Федеральной таможенной службы, причину возникшего коллапса российские официальные лица видят в недобросовестном поведении бизнеса.

«Таможенные органы не осуществляют проверочные мероприятия в пунктах пропуска на границе с Казахстаном и не оказывают влияния на прохождение транспортных средств через пункты пропуска и далее по территории России», — говорится в релизе ведомства. Однако там же сказано, что ужесточение режима проверок все же есть.

«Работа по выявлению незаконно перемещенных товаров ведется мобильными группами уже на территории России, вблизи границы. Они осуществляют выборочные проверки транспорта, которые длятся не более 8 минут, если все необходимые документы в порядке. Эти меры направлены на борьбу с «серыми» схемами ввоза. В большинстве случаев это товары народного потребления весьма низкого качества, использование которых может создать прямую угрозу жизни и здоровью потребителей», — сообщает ФТС.

А также приводит статистику, что за 9 месяцев 2025 года мобильными группами выявлено 8 тысяч транспортных средств, перевозивших с нарушением законодательства 123 тысячи тонн товаров. Основные категории: лесоматериалы — 18,9 тысяч тонн, товары изъятия — 1,7 тысяч тонн, немаркированные товары — 1,4 тысяч тонн, санкционные товары — 550 тонн, табачная продукция — 64,5 тонн, контрафакт — 23,7 тонны.

По информации ФТС, арестованные «предметы, не представляющие вреда здоровью, передаются в Минобороны России на нужды СВО и в гуманитарные организации».

Собственно с инспекцией деятельности таких мобильных групп и был связан вояж начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Агепсима Ашкалова, который в конце сентября —начале октября посетил практически все основные пункты перехода на казахстанско-российской границе.

В результате чего точка зрения на проблему российской власти выглядит следующим образом: «скопление транспортных средств вблизи границы возникает из-за действий недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, которые не дают перевозчикам команду следовать через границ». По мнению ФТС, «этот факт подтверждает попытки недобросовестного бизнеса выждать время в надежде на ослабление контроля». Иначе говоря, грузовики стоят на границе с целью переждать до окончания кампании мобильных рейдов и возврата к прежнему режиму работы.

Точка зрения экспертов

По мнению источников RTVI, такого рода инциденты на границе возникают достаточно регулярно. «Это не какой-то из ряда вон выходящий случай. Подобные заторы возникают достаточно часто, и не только на российско-казахстанской границе, но и например на казахстанско-кыргызской с периодичностью несколько раз в год», — рассказал на условиях анонимности RTVI руководитель одной из казахстанских транспортно-логистических компаний. По его словам, когда «одна из сторон начинает внедрять какие-либо изменения в части контроля или правил прохождения границы, это неизменно приводит к возникновению пробок».

Ключевой причиной собеседник RTVI считает совпавшее по времени желание казахстанской и российской стороны активизировать борьбу с серым импортом: «так получилось, что это просто совпало по времени».

«Дело в том, что после утечек, появившихся в начале сентября в Bloomberg о том, что Казахстан попадет в 19 пакет санкций ЕС, власти начали очередную кампанию по ужесточению проверок транзитных грузов для того, чтобы успокоить западных партнеров. В тоже время в России, после того как в 2022 году открыли шлюзы для параллельного импорта и закрыли глаза на серый импорт для насыщения внутреннего рынка также решили навести порядок. Так как проблема насыщения внутреннего рынка уже решена, а российский бизнес, который реально занялся импортозамещением, требует от правительства убрать с рынка конкурентов, которые занимаются серым импортом», — считает собеседник RTVI.

Его мнение отчасти совпадает с версией главного редактора профильного телеграм-канала LogiStan Григория Михайлова, который назвал 6 причин возникшего коллапса.

А именно, «ужесточение проверок казахстанской таможней, борьба России с серым импортом, изменение порядка въезда иностранных граждан на территорию России, недавнюю блокаду белорусско-польской границы, китайские праздники и вводимый с 1 ноября в России новый порядок уплаты утильсбора».

По мнению г-на Михайлова, «пробки на погранпереходах Казахстана и России возникают регулярно — это, по сути, уже нормальное явление, с которым профессиональные перевозчики давно научились работать». А «ажиотаж вокруг темы — медийное явление».

«Проблемы на границе Казахстана и России есть. Они цикличны. Вероятно, через месяц-два ситуация вернется в норму. Позже проблемы возникнут вновь. Среди причин появления заторов на границе есть политический фактор (давление ЕС и США), но он далеко не самый важный. Действия руководства Казахстана признаком обострения отношений с Россией не являются», считает Григорий Михайлов.

Завтра будет лучше, чем вчера

На фоне продолжающегося коллапса на казахстанско-российской границе состоялось выездное совещание с участием первого заместителя министра транспорта РФ Валентина Иванова и вице-министра транспорта РК Максата Калиакпарова. Главная тема совещания — ускорение модернизации автомобильных пунктов пропуска на совместной границе. Речь идет о переносе как российских, так и казахстанских программ по реконструкции и увеличению пропускной способности пограничных переходов с 2030-2032 годов на 2026-2027 год.

Валентин Иванов и его казахстанский коллега Максат Калиакпаров обсудили реализацию «Дорожной карты» по 30 автомобильным пунктам пропуска на российско-казахстанском участке госграницы.

Предполагается, что на первом этапе работы будут проводиться на 10 приоритетных пунктах пропуска, среди которых такие пункты пограничного перехода между Казахстаном и Россией как Сагарчин, Маштаково, Озинки, Илек, Караузек. В результате их пропускная способность вырастет более чем в 2 раза и составит около 8,3 млн машин в год.

В оставшихся 20 пунктах предусмотрено более 250 мероприятий некапитального характера, а также работы по капитальному ремонту дорожного покрытия, сети электроснабжения, зданий и сооружений. Согласно дорожной карте, все пункты пропуска будут оснащены инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) портального типа, то есть оборудованием, которое позволяет проводить неразрушающий досмотр грузов и транспортных средств без остановки объекта. Это должно существенно увеличит пропускную способность за счет сокращения времени досмотра грузовых авто. В частности, предполагается, что после модернизации пропускная способность пограничных переходах Илек и Маштаково. Расположенных в оренбургской области вырастет почти в 2,5 раза — до 1,4 тыс. машин в сутки в Илек и до 4,6 тыс. в Маштаково.