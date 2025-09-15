Во всех 20 регионах России, где в ходе Единого дня голосования с 12 по 14 сентября прошли прямые выборы губернаторов, везде победили действующие главы или врио, второго тура не будет нигде. Это следует из данных ЦИК, который к 10 утра понедельника обработал 100% протоколов.

Еще в одном регионе — Ненецком автономном округе (НАО) — прошли непрямые выборы, когда губернатора выбирали депутаты окружного собрания. Большинство из них поддержали кандидатуру временно исполняющей обязанности главы НАО Ирины Гехт.

По итогам прямых выборов наибольшую поддержку избирателей получили глава Татарстана Рустам Минниханов, занимающий этот пост с 2010 года, а также врио губернатора Курской области, экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн, а также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

При этом восемь победивших кандидатов в губернаторы (40% от общего числа победителей) сумели набрать больше 80% голосов, но ни один не предолел отметки в 90%.

Регионы, где победу одержали временно исполняющие обязанности губернаторов:

Курская область — Александр Хинштейн набрал 86,92% голосов;

Ростовская область — Юрий Слюсарь получил 81,25%;

Тамбовская область — Евгений Первышов получил 73,84%;

Свердловская область — Денис Паслер победил с 61,3% голосов;

Оренбургская область — Евгений Солнцев получил 83,85%;

Еврейская автономная область — Мария Костюк набрала 83,02%;

Новгородская область — Александр Дронов набрал 62,19%;

Республика Коми — Ростислав Гольдштейн одержал победу с 70,04% голосов.

Регионы, где сохранили свои посты действующие губернаторы:

Ленинградская область — Александр Дрозденко набрал 84,21% голосов;

Брянская область — Александр Богомаз получил 78,78%;

Пермский край — Дмитрий Махонин победил с 70,94% голосов;

Камчатский край — Владимир Солодов набрал 62,97%;

Севастополь — Михаил Развожаев сохранил пост с 81,72% голосов;

Иркутская область — Игорь Кобзев получил 60,79%;

Чувашия — Олег Николаев получил поддержку 67,06% избирателей;

Татарстан — Рустам Минниханов набрал 88,09% голосов;

Калужская область — Владислав Шапша получил 72,24%;

Архангельская область — Александр Цыбульский победил с 67,32% голосов;

Костромская область — Сергей Ситников сохранил пост с 67,63% голосов;

Краснодарский край — Вениамин Кондратьев лидировал с 83,17% голосов.

Региональные парламенты: «уверенная победа ЕР»

На выборах в региональные парламенты, которые прошли в 11 субъектах России, почти везде победу одержали кандидаты от «Единой России», показали данные ЦИК. В основном результат этой партии превысил 50%.

На выборах в Магаданскую, Белгородскую и Воронежскую областные думы, а также заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа результаты оказались еще выше — более 60% голосов.

«Мы оцениваем итоги единого дня голосования-2025 как уверенную победу “Единой России”. Мы доказали, что мы реально на сегодняшний день самая большая политическая сила», — прокомментировал ТАСС итоги Единого дня голосования секретарь генсовета партии, первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев.

Отчет Памфиловой: высокая явка, без эксцессов

В Едином дне голосования приняли участие около 26 млн избирателей, заявила на брифинге в понедельник глава ЦИК Элла Памфилова. Она оценила явку как «довольно высокую».