Дональд Трамп выступил с рекордным по длительности обращением к Конгрессу о ситуации в США. Свою речь он произнес в трудный для Белого дома период, когда республиканцы обеспокоены перспективами промежуточных выборов. Что о почти двухчасовом выступлении Трампа пишут СМИ — в обзоре RTVI.
Во вторник президент Трамп установил новый рекорд по продолжительности выступления перед Конгрессом о положении дел в США. Его речь длилась 108 минут — это на восемь минут дольше его 100-минутного обращения в 2025 году.
В последние годы ежегодная речь становится все длиннее, и не только из-за самого выступления, но и из-за частых вмешательств со стороны зрителей — аплодисментов, выкриков.
Трамп предупредил в понедельник, что произнесет «длинную речь, потому что нам есть о чем поговорить». Хотя президент заявил, что уделит время обсуждению экономики и платежеспособности — что, по его признанию, является ключевой проблемой для американцев, — большая часть речи была посвящена другим вопросам, таким как иммиграция и тарифы.
Президент Дональд Трамп начал свое выступление в режиме продаж, используя свое обращение к нации для того, чтобы представить оптимистичный взгляд на экономику США.
Однако эта картина противоречит настроениям американцев, которые по-прежнему обеспокоены своим финансовым положением и считают, что политика Трампа не принесла им никакой выгоды.
Ежегодное обращение к Конгрессу состоялось в напряженный для президентства Трампа момент: опросы показывают, что большинство американцев недовольны его работой, растет обеспокоенность по поводу Ирана, а его знаковая тарифная политика терпит крах после того, как Верховный суд США отменил большую часть его импортных пошлин.
Громкая речь Трампа прозвучала после сложного для него периода. Его администрация изо всех сил пыталась сдержать негативную реакцию на насилие со стороны сотрудников иммиграционной службы и последствия дела Джеффри Эпштейна, а на прошлой неделе Верховный суд США нанес серьезный удар по его тарифной политике.
В дополнение к своему оптимистичному описанию экономической ситуации, Трамп стремился перевернуть страницу, связывая патриотические чувства с характерными для шоумена поднимающими настроение моментами. В частности, он отметил олимпийский триумф американской хоккейной команды и вручил несколько медалей за героизм.
Он также с восторгом говорил о предстоящем чемпионате мира по футболу, летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе и праздновании 250-летия Америки, позиционируя их как зрелищные мероприятия, которых американцы могут с нетерпением ждать.
Трамп выступил с длинной речью, которая побила рекорды по длительности в новейшей истории.
Президент заявил, что покончил с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности, укрепил безопасность границ, раскрыл энергетический потенциал США и, что наиболее примечательно, усилил экономику и помог простым американцам.
Трамп провозглашает экономический подъем, которого многие избиратели не замечают.
В своей речи, которая длилась более 100 минут, президент США неоднократно хвалился своими экономическими достижениями, несмотря на сохраняющуюся инфляцию, из-за которой платежеспособность стала серьезной проблемой для американских домохозяйств в преддверии промежуточных выборов в ноябре.
Президент также использовал свое выступление, чтобы предупредить Иран об атаке США в том случае, если режим не согласится ограничить свою ядерную программу, которую Тегеран, как подозревает Трамп, возобновил.
Когда почти год назад Дональд Трамп выступал в Палате представителей, его торжественные, конфронтационные высказывания перед Конгрессом были похожи на вызывающий победный танец — он отвергал демократов, очернял своих врагов и провозглашал начало нового золотого века Америки с «большими мечтами и смелыми действиями».
Как и обещал Трамп, ситуация изменилась.
Перед выступлением к Конгрессу в этом году перемены, происходящие из-за политики Трампа, значительно ослабили его позиции. Политический капитал, накопленный им благодаря убедительной победе в 2024 году, давно исчерпан, его партия все больше обеспокоена приближающимися промежуточными выборами, а его рейтинги одобрения близки к рекордно низким значениям.
Только один президент в истории США в ходе выступления перед Конгрессом заявлял, что положение дел в стране — «нехорошее». И это не обращение президента Трампа во вторник.
Это было обращение Джеральда Форда в 1975 году, когда страна столкнулась с экономическими проблемами, схожими с сегодняшними, включая высокие цены. Люди по-прежнему говорят, что цены и стоимость жизни являются для них главными проблемами, и в усугублении ситуации они винят политику Трампа — особенно его тарифы.
Но Трамп проигнорировал эти экономические проблемы, вместо этого хвастаясь тем, что «наша страна вернулась» и что она достигла «поворотного момента в истории».
В целом это была довольно стандартная речь Трампа. В ней прозвучали привычные мотивы об иммиграции и культуре, она была обширной и рекордной по продолжительности — самая длинная речь о положении страны за последнее время, она длилась 1 час 48 минут — и, как обычно, отличалась шоуменством Трампа.
В прошлом году конгрессмен-демократ от Техаса Эл Грин был выдворен из зала заседаний Палаты представителей за громкие протесты во время выступления Трампа. В этом году его выгнали снова.
В начале мероприятия Грин незаметно развернул плакат с надписью «Темнокожие люди — не обезьяны», очевидно ссылаясь на видеоролик, который ранее в этом месяце был ненадолго опубликован в аккаунте Трампа в социальной сети Truth Social. На нем президент Барак Обама и первая леди Мишель Обама были изображены в виде обезьян.
Республиканские законодатели были возмущены, и сенатор от Оклахомы Маркуэйн Маллин в какой-то момент даже попытался вырвать плакат из рук Грина. В конце концов, один из сотрудников вывел Грина из зала.