Дональд Трамп выступил с рекордным по длительности обращением к Конгрессу о ситуации в США. Свою речь он произнес в трудный для Белого дома период, когда республиканцы обеспокоены перспективами промежуточных выборов. Что о почти двухчасовом выступлении Трампа пишут СМИ — в обзоре RTVI.

Axios:

Во вторник президент Трамп установил новый рекорд по продолжительности выступления перед Конгрессом о положении дел в США. Его речь длилась 108 минут — это на восемь минут дольше его 100-минутного обращения в 2025 году.

В последние годы ежегодная речь становится все длиннее, и не только из-за самого выступления, но и из-за частых вмешательств со стороны зрителей — аплодисментов, выкриков.

Трамп предупредил в понедельник, что произнесет «длинную речь, потому что нам есть о чем поговорить». Хотя президент заявил, что уделит время обсуждению экономики и платежеспособности — что, по его признанию, является ключевой проблемой для американцев, — большая часть речи была посвящена другим вопросам, таким как иммиграция и тарифы.

Associated Press:

Президент Дональд Трамп начал свое выступление в режиме продаж, используя свое обращение к нации для того, чтобы представить оптимистичный взгляд на экономику США.

Однако эта картина противоречит настроениям американцев, которые по-прежнему обеспокоены своим финансовым положением и считают, что политика Трампа не принесла им никакой выгоды.

Reuters:

Ежегодное обращение к Конгрессу состоялось в напряженный для президентства Трампа момент: опросы показывают, что большинство американцев недовольны его работой, растет обеспокоенность по поводу Ирана, а его знаковая тарифная политика терпит крах после того, как Верховный суд США отменил большую часть его импортных пошлин.

Bloomberg:

Громкая речь Трампа прозвучала после сложного для него периода. Его администрация изо всех сил пыталась сдержать негативную реакцию на насилие со стороны сотрудников иммиграционной службы и последствия дела Джеффри Эпштейна, а на прошлой неделе Верховный суд США нанес серьезный удар по его тарифной политике.

В дополнение к своему оптимистичному описанию экономической ситуации, Трамп стремился перевернуть страницу, связывая патриотические чувства с характерными для шоумена поднимающими настроение моментами. В частности, он отметил олимпийский триумф американской хоккейной команды и вручил несколько медалей за героизм.

Он также с восторгом говорил о предстоящем чемпионате мира по футболу, летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе и праздновании 250-летия Америки, позиционируя их как зрелищные мероприятия, которых американцы могут с нетерпением ждать.

Fox News:

Трамп выступил с длинной речью, которая побила рекорды по длительности в новейшей истории.

Президент заявил, что покончил с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности, укрепил безопасность границ, раскрыл энергетический потенциал США и, что наиболее примечательно, усилил экономику и помог простым американцам.

The Wall Street Journal:

Трамп провозглашает экономический подъем, которого многие избиратели не замечают.

Financial Times:

В своей речи, которая длилась более 100 минут, президент США неоднократно хвалился своими экономическими достижениями, несмотря на сохраняющуюся инфляцию, из-за которой платежеспособность стала серьезной проблемой для американских домохозяйств в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

Президент также использовал свое выступление, чтобы предупредить Иран об атаке США в том случае, если режим не согласится ограничить свою ядерную программу, которую Тегеран, как подозревает Трамп, возобновил.

Politico:

Когда почти год назад Дональд Трамп выступал в Палате представителей, его торжественные, конфронтационные высказывания перед Конгрессом были похожи на вызывающий победный танец — он отвергал демократов, очернял своих врагов и провозглашал начало нового золотого века Америки с «большими мечтами и смелыми действиями».

Как и обещал Трамп, ситуация изменилась.

Перед выступлением к Конгрессу в этом году перемены, происходящие из-за политики Трампа, значительно ослабили его позиции. Политический капитал, накопленный им благодаря убедительной победе в 2024 году, давно исчерпан, его партия все больше обеспокоена приближающимися промежуточными выборами, а его рейтинги одобрения близки к рекордно низким значениям.

NPR:

Только один президент в истории США в ходе выступления перед Конгрессом заявлял, что положение дел в стране — «нехорошее». И это не обращение президента Трампа во вторник.

Это было обращение Джеральда Форда в 1975 году, когда страна столкнулась с экономическими проблемами, схожими с сегодняшними, включая высокие цены. Люди по-прежнему говорят, что цены и стоимость жизни являются для них главными проблемами, и в усугублении ситуации они винят политику Трампа — особенно его тарифы.

Но Трамп проигнорировал эти экономические проблемы, вместо этого хвастаясь тем, что «наша страна вернулась» и что она достигла «поворотного момента в истории».

В целом это была довольно стандартная речь Трампа. В ней прозвучали привычные мотивы об иммиграции и культуре, она была обширной и рекордной по продолжительности — самая длинная речь о положении страны за последнее время, она длилась 1 час 48 минут — и, как обычно, отличалась шоуменством Трампа.

Business Insider:

В прошлом году конгрессмен-демократ от Техаса Эл Грин был выдворен из зала заседаний Палаты представителей за громкие протесты во время выступления Трампа. В этом году его выгнали снова.

В начале мероприятия Грин незаметно развернул плакат с надписью «Темнокожие люди — не обезьяны», очевидно ссылаясь на видеоролик, который ранее в этом месяце был ненадолго опубликован в аккаунте Трампа в социальной сети Truth Social. На нем президент Барак Обама и первая леди Мишель Обама были изображены в виде обезьян.

Республиканские законодатели были возмущены, и сенатор от Оклахомы Маркуэйн Маллин в какой-то момент даже попытался вырвать плакат из рук Грина. В конце концов, один из сотрудников вывел Грина из зала.