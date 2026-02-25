Иран разрабатывает оружие, которое способно поражать цели на территории Европы и США. Об этом заявил американский глава Дональд Трамп. Фрагмент его речи во время обращения к Конгрессу публикует Clash Report.

«Они уже разработали ракеты, которые могут угрожать Европе и нашим зарубежным базам, и сейчас работают над созданием ракет, которые вскоре смогут достичь Соединенных Штатов Америки. Они снова преследуют свои зловещие амбиции», — заявил Трамп.

Он добавил, что предпочитает решать подобные проблема дипломатическим путем, но «никогда не позволит главному спонсору терроризма <…> обладать ядерным оружием». По словам американского лидера, Тегеран по-прежнему не отказался от планов по созданию такого вооружения.

«Я не могу допустить этого [создания Ираном ядерного оружия]», — заключил Трамп.

Ранее, 22 февраля, Тегеран заявил, что готов пойти на уступки в отношении своей ядерной программы в переговорах с Вашингтоном в обмен на отмену санкций и признание своего права на обогащение урана. Аналитики в разговоре с Reuters заявили, такой шаг показывает попытку Ирана сохранить дипломатию и предотвратить крупный удар по США.

По словам высокопоставленного иранского чиновника, страна рассматривает возможность отправить половину наиболее высокообогащенного урана за рубеж, разбавить оставшийся и принять участие в создании регионального консорциума по обогащению урана.

Reuters напоминает, что Вашингтон рассматривает обогащение урана внутри Ирана как потенциальный путь к созданию ядерного оружия. Тегеран отрицает свою заинтересованность в данном направлении и хочет, чтобы его право на обогащение урана было признано.