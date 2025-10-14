В 2025 году зарплата заключенных, занятых трудом, доходит до 33 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова.

«Растет средняя заработная плата осужденных — на 125% с 2019 года в среднем по стране, до 33 тыс. рублей», — сообщила Дыбова.

Также она рассказала, что по сравнению с 2019 годом, когда доход арестантов в среднем составлял 14,7 тыс. рублей, этот показатель вырос на 125%, а производительность труда — на 84%.

По словам вице-президента ТПП, институт торгово-промышленных палат в регионах помогает бизнесу привлекать к работе арестантов. Она отметила, что это привело к заключению контрактов на 800 млн рублей и созданию рабочих мест в колониях.

При этом Дыбова уточнила, что есть и проблемы. Например, предприниматели, которые нанимают заключенных, столкнулись с тем, что у них не хватает квалификации для выполнения той или иной задачи.

Также бизнес недоволен высокой текучкой кадров, рассказала представитель ТПП: «Обучив сотрудника, предприятие теряет его после освобождения, и цикл повторяется с новым неподготовленным работником».

Кроме того, часть предпринимателей не хочет размещать дорогостоящее оборудование в колонии, сообщила собеседница агентства. Также, по ее словам, их отпугивает «жесткий внутренний распорядок, который усложняет логистику и соблюдение производственных графиков».

Еще одна проблема — «законодательные барьеры», а также ограничения для осужденных, которые не могут трудиться по ряду специальностей, отмечает Дыбова.

Она считает, что нужно развивать программы профессионального обучения в колониях, адаптировать законодательство и создавать особые экономические условия для бизнеса, готового вкладываться в производство в местах лишения свободы.

В январе ТАСС со ссылкой на ФСИН сообщил о повышении зарплат осужденных к принудительным работам в России в 2024 году с 24 тыс. до 32 тыс. рублей. В службе исполнения наказаний отметили, что это привело к росту суммы погашенных исковых требований с 300 млн до 400 млн рублей за год.