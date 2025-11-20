В Московском городском суде вынесен обвинительный приговор Евгению Серебрякову, признанному виновным в подрыве машины полковника ГРУ на Синявинской улице: он приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей, сообщила прокуратура столицы. Обвинение просило 28 лет лишения свободы.

Серебряков был осужден нескольким статьям Уголовного кодекса, включая приготовление к совершению террористического акта в составе организованной группы, непосредственно совершение теракта, повлекшего значительный имущественный ущерб и тяжкие последствия, а также незаконные операции со взрывчатыми веществами и изготовление взрывных устройств.

В СКР уточняли, что Серебряков, действуя в составе организованной группы, в марте 2024 года изъял из тайника в Московской области различные взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые впоследствии хранил на территории столичного региона.

В ходе следствия выяснилось, что банковский аналитик Евгений Серебряков самостоятельно связался с украинскими блогерами в конце 2022 года и предложил передать перечень с анкетными данными российских военнослужащих. Под псевдонимом «Вивальди» он успел направить на Украину информацию, касающуюся около 30 человек.

Позднее куратор под ником Kiokland Larson предложил россиянину вознаграждение и помощь в получении гражданства Украины за осуществление теракта. Под его руководством Серебряков собрал взрывное устройство, которое установил на автомобиль полковника ГРУ. В результате взрыва пострадали сотрудник Министерства обороны и его супруга.

В период с апреля по май 2024 года Серебряков и его сообщники вели наблюдение за предполагаемой жертвой, планируя осуществить подрыв автомобиля, однако их преступный замысел не увенчался успехом, поскольку машина в указанный период не использовалась.

После этого преступники избрали новую цель. С мая по июнь 2024 года они установили место жительства другого объекта и провели разведку местности, используя средства скрытой видеосъемки. По указанию одного из соучастников Серебряков изготовил самодельное взрывное устройство кумулятивного действия с дистанционным управлением, которое было размещено под днищем автомобиля, припаркованного на Синявинской улице.

Приведенное в действие утром 24 июля 2024 года взрывное устройство причинило серьезные травмы владельцу автомобиля и его супруге, а также повредило шесть припаркованных машин.