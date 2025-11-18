Прокуратура настаивает на 28 годах строгого режима для 30-летнего жителя Волгоградской области Евгения Серебрякова. Его обвиняют в организации взрыва автомобиля на Синявинской улице в Москве в июле 2024 года, в результате которого пострадал сотрудник ГРУ Минобороны России и его жена, пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, гособвинение настаивает на том, что первые семь лет мужчина должен провести в тюрьме, а также выплатить штраф в размере 1 миллион рублей.

В ходе прения сторон, которые прошли во Втором западном окружном военном суде, прокурор выразил уверенность в том, что вина Серебрякова в приготовлении и осуществлении теракта, а также незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств была доказана.

Прокурор также попросил суд удовлетворить в полном объеме иски о возмещении материального ущерба на суммы от 85 тысяч до 2 млн рублей со стороны владельцев пяти автомобилей, которые были припаркованы рядом с местом взрыва.

Адвокат подсудимого Владимир Семенцов, в свою очередь, попросил суд о снисхождении по отношению к Серебрякову ввиду того, что мужчина полностью признал свою вину.

Помимо этого, представитель защиты обратил внимание суда на то, что мужчина «сознательно уменьшил массу взрывчатого вещества» и нарушил инструкции куратора, установив взрывное устройство не под сиденье автомобиля, а рядом с двигателем, снизив вероятность летального исхода.

Он также попросил суд учесть сотрудничество подзащитного с правоохранительными органами, которым мужчина сообщил о подготовке теракта в отношении сотрудника Следственного комитета. По словам Семенцова, Серебряков полностью признал вину, раскаялся в совершенном преступлении, «осознал свои ошибки и лично принес извинения потерпевшим».

Адвокат также попросил суд учесть при вынесении вердикта выводы психолого-психиатрической экспертизы, из которых следовало, что подсудимый утратил способность к критической оценке ситуации на фоне информационного давления и личного кризиса, чем и воспользовались вербовщики.

Сам Серебряков не выступал в ходе прения сторон. Его выступление с последним словом запланировано на 20 ноября. Издание отмечает, что в этот день суд может принять решение о наказании в отношении мужчины.

Банковский аналитик Евгений Серебряков самостоятельно связался с украинскими блогерами в конце 2022 года с предложением передать перечень с анкетными данными российских военнослужащих. По словам самого мужчины, под псевдонимом «Вивальди» он успел направить на Украину информацию, касающуюся около 30 человек.

Позднее куратор под ником Kiokland Larson предложил Серебрякову денежное вознаграждение и помощь в получении гражданства Украины за осуществление террористического акта. Под руководством куратора мужчина собрал взрывное устройство, которое установил на автомобиль полковника ГРУ. В результате взрыва пострадали сотрудник Министерства обороны и его супруга.