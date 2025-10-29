Перед Вторым западным окружным военным судом предстал 30-летний Евгений Серебряков, уроженец Волгоградской области, выпускник Плехановской академии, обвиняемый в совершении теракта и подготовке покушения на следователя СКР. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, подсудимый работал аналитиком в узбекском банке, а до этого — в одном из крупных российских банков, откуда был уволен после неудачного прохождения полиграфа в ходе внутренней проверки. Именно после этого он по собственной инициативе вышел на сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) через интернет-паблики, утверждает следствие.

По официальной версии, вербовка Серебрякова произошла во время онлайн-игры Mobile Legends: Bang Bang, где он познакомился с человеком, представившимся Ильей. Их дальнейшее общение велось через защищенный швейцарский мессенджер Wire.

Следствие отмечает радикальную трансформацию взглядов подсудимого после начала Россией военной операции на Украине: бывший отличник из семьи учителей, участвовавший в создании музеев ветеранов, сначала увлекся религией, а затем стал идентифицировать себя как украинца. Проведенная в Институте им. Сербского экспертиза хотя и констатировала у мужчины раздвоение личности, но признала его вменяемым.

Сначала Серебряков выполнял для кураторов простые поручения, затем начал передавать конфиденциальную информацию о банковских операциях высокопоставленных лиц. После увольнения из банка его привлекли к подготовке терактов.

Первой целью стал следователь СКР, занимавшийся делами о геноциде русских на Украине. Серебряков снял квартиру в соседнем доме, но не смог идентифицировать цель. Тогда группа переключилась на военнослужащего — полковника, участника военной операции на Украине.

24 июля Серебряков установил взрывное устройство под автомобиль офицера, а затем спешно вылетел в турецкий Бодрум. Когда военный вместе с женой сел в машину, прогремел взрыв. В результате мужчина получил тяжкие травмы, лишившись обеих стоп, а его супруга получила ранения средней тяжести. Общий ущерб от повреждения их автомобиля, а также находящихся рядом машин превысил 2 млн рублей.

Серебряков был задержан в Турции сразу после прилета и депортирован формально за нарушение миграционного законодательства. На суде он полностью признал вину, но заявил, что действовал «по идейным соображениям» с целью «остановить войну». За совершенные преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.