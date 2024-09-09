Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о выявлении ортонаировируса в КНР, сейчас в России циркуляция вируса не выявлена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
«В Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о выявлении ортонаировируса в Китае (…) Циркуляция ортонаировируса в настоящее время на территории РФ не зафиксирована. По линии двухстороннего сотрудничества Роспотребнадзор запросил информацию об эпидемиологической обстановке у Государственного управления по профилактике и контролю заболеваний КНР», — сказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Впервые ортонаировирус был зарегистрирован в 2019 году у человека, которого укусил клещ в водно-болотном парке в автономном районе Внутренняя Монголия.
Как описано в The New England Journal of Medicine, болезнь назвали вирусом заболоченных мест. Исследования позднее выявили заболевание у 17 человек в северо-восточных регионах Китая, у нескольких видов клещей и животных. Случаи смерти не зарегистрированы.
По данным ученых, среднее время от начала симптомов до поступления в медицинское учреждение составило пять дней. При поступлении все 17 пациентов предъявляли неспецифические симптомы:
- лихорадка,
- головокружение,
- головная боль,
- общее недомогание,
- боли в мышцах и суставах,
- боли в спине.
Рвота и диарея были зафиксированы у 53% пациентов.