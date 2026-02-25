Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о незаконности задержания первого проректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Ларисы Пасешниковой, следует из судебной картотеки.

Как сообщили РБК в Балтийской коллегии адвокатов, следствие не располагало данными о причастности Пасешниковой к уголовному делу о хищении бюджетных субсидий. Оснований для ее задержания не имелось, указали в инстанции. Жалоба защиты была удовлетворена 17 февраля, уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В коллегии адвокатов отметили, что Пасешникова не предпринимала попыток скрыться, имеет постоянное место жительства, где 25 декабря уже проходил обыск, и хорошо известна следствию. Ходатайств об аресте в суд не направлялось.

Во время допроса у проректора случился гипертонический криз, потребовалась госпитализация. При этом, по данным защиты, даже в больнице к ней продолжали применять наручники из-за статуса задержанной, который суд впоследствии признал незаконным.

Пасешникову задержали в конце декабря 2025 года вместе с главным бухгалтером СПбГУП Юлией Шаркевич. Их подозревали в хищении 26,9 миллиона рублей, выделенных на научные исследования в 2021—2025 годах. По версии следствия, сотрудники вуза предоставляли министерствам ложные сведения о выполненных работах. Уголовное дело возбудили после того, как Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества университета.

Фигурантом проходит и ректор СПбГУП Александр Запесоцкий, которого отстранили от должности в сентябре прошлого года. В его квартире также прошли обыски, а на следующий день ректор уехал за границу, якобы для лечения.

История университета началась почти сто лет назад. В 1926 году в Ленинграде открылась профсоюзная школа. В 1973-м ее реорганизовали в Высшую профсоюзную школу культуры (ВПШК). Спустя два десятилетия, в 1993 году, на базе ВПШК появился Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.

Александр Запесоцкий пришел в ВПШК в 1985 году. В 1991-м он стал ректором и сохранил этот пост после преобразования школы в университет. Запесоцкий имеет степень кандидата педагогических наук, является членом-корреспондентом РАН и заместителем председателя отделения Академии наук в Петербурге.

За годы руководства Запесоцкий неоднократно привлекал внимание громкими заявлениями. В 2004 году он заявил, что сознательно создал в вузе «культ личности». В 2014-м ректор объяснил отчисление 150 студентов их недисциплинированностью и неспособностью соответствовать стандартам университета. В 2021 году Запесоцкий предлагал не выдавать дипломы непривитым от коронавируса студентам.