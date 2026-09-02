Российская сторона ценит заявления о приверженности урегулированию кризиса на Украине, но «кроме слов важны и дела». Об этом заявила Life.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Дональда Трампа о желании завершить конфликт.

Захарова отметила, что если раньше заявления по этому вопросу звучали из Вашингтона ежемесячно, то теперь они появляются по несколько раз в день и «порой, бывает, друг другу противоречат».

«Мы действительно ценим все заявления, которые направлены именно на мирное урегулирование. Хотя бы и на словах. Это тоже важно, потому что риторика в мире сейчас разная и преимущественно на Западе — агрессивная. Поэтому все, что связано со ставкой не на агрессию, а на стремление к миру, безусловно, нами оценивается. Но кроме слов важны и дела», — сказала дипломат.

Захарова напомнила, что «эти дела» оговаривались на встрече лидеров России и США в Анкоридже в 2025 году, и по ним «шла предметная работа».

«Вышло как вышло», — добавила она.

Официальный представитель МИД также обратила внимание, что речь идет о поддержке не только России, но и цивилизационных ценностей, которые являются общим достоянием народов.

«Мы — за это. Мы за то, чтобы не было бы сегрегации людей по национальному принципу, мы за то, чтобы не было ксенофобии, мы за то, чтобы не было деления на „прекрасные сады“ и „дикие джунгли“, на тех, кому положено все, и тех, кому не положено ничего», — пояснила Захарова.

Она уточнила, что ценности, о которых идет речь, были закреплены в международном праве и национальном законодательстве подавляющего большинства стран, а также выступают в качестве норм современной морали и истины.

«Не новой этики, а по сути „антиэтики“, а той самой морали, на которой воспитывались поколения. Мы вот это все отстаиваем. Поэтому кто с нами — мы только за. Но будем судить, естественно, по практическим делам в первую очередь», — заключила Захарова.

Ранее Трамп заявил в программе радиоведущего Гленна Бека, что США прилагают «все усилия», чтобы завершить конфликт на Украине.