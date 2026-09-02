Нынешние украинские власти представляют собой сплав государственного механизма с террористическими методиками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала «предупреждение» президента Украины Владимира Зеленского для авиакомпаний об опасности полетов над Россией, передает ТАСС.

«Это сплав государственного механизма с террористическими методиками. И все это реализуется на деньги, которые получаются из-за рубежа, что придает терроризму киевского режима международный характер», — сказала Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам дипломата, «сращивание этого всего с коррупцией, с бесконтрольными денежными потоками, которые идут с Запада, масштабируют эту угрозу и делают ее угрозой мирового порядка. «Это не вопрос конфликтности с одной или другой страной, это вопрос угрозы всему миру», — добавила Захарова.

1 сентября Зеленский заявил, что Киев предупредил иностранные авиакомпании, страховщиков и дипломатические миссии об угрозе полетов в воздушном пространстве России. По словам украинского президента, удары украинских дронов и ракет по территории РФ будут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

Комментируя заявление Зеленского, президент России Владимир Путин назвал его слова «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер отметил, что «если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить».

В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский определил угрозы в отношении гражданской авиации в небе России «как заявку бандеровского режима на государственный терроризм».

«С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием. И еще у всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего — европейских. А они часто ездят в Киев поездом…» — написал он в своем телеграм-канале.