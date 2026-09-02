Российские Вооруженные силы нанесли удар по логистическому узлу компании «Равен Украина» в Киевской области. По данным Минобороны РФ, удар был осуществлен с использованием беспилотников «Герань-4 Сикер» в районе Броваров.

«Кадры объективного контроля нанесения удара по логистическому центру „Равен Украина“ в районе н. п. Бровары в Киевской области с применением БПЛА „Герань-4 сикер“. В результате удара цель поражена», — говорится в сообщении.

Транспортно-логистический центр «Равен Украина» (часть логистической группы Raben) представляет собой крупный складской и распределительный комплекс, расположенный в городе Бровары Киевской области.

Минобороны РФ также сообщило, что в ночь на 2 сентября российская армия нанесла удар в порту Одессы. Целями стали предприятие по опытному производству безэкипажных катеров и шесть резервуаров с горючим, предназначенных для Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что в течение прошедшей ночи над регионами России было сбито 130 украинских БПЛА.