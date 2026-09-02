В течение прошедшей ночи над регионами России было сбито 130 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в среду, 2 сентября. Несколько дронов сбили на подлете к Москве, в Белгородской области есть погибшие и раненые.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 1 сентября до 08:00 мск 2 сентября) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс», что силы ПВО отразили атаку 14 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, говорится в сообщении.

Собянин также сообщил, что в период с 1 августа по 1 сентября в сторону Московского региона летели 8670 БПЛА. Большая часть была нейтрализована силами ПВО «на дальних подступах», 795 дронов уничтожены на подлете к Москве, уточнил мэр.

В небе над Воронежской области были уничтожены 24 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В результате падения обломков сбитого дрона в одном из городских округов повреждено остекление здания коммунального предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Белгородской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ погибли два человека, еще 16 пострадали, двое из них находятся в тяжелом, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Над территорией региона были сбиты и подавлены 143 беспилотника, говорится в сообщении. Всего за прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по Белгороду и 13 округам, уточнил Шуваев.

В Курской области за минувшие сутки сбито 123 беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс». В результате атак в областных населенных пунктах повреждены зернохранилище, легковые автомобили, крыша фельдшерско-акушерского пункта, остекление дома и вышки сотовой связи. Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.

Над Калужской областью силы ПВО нейтрализовали 10 беспилотников, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры.

В Ростовской области БПЛА были уничтожены в Кашарском и Шолоховском районах, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.