Евросоюз ищет способы сократить рекордный дефицит с Китаем, составляющий 1 млрд евро в день. ЕС грозит мерами вплоть до закрытия своих рынков для китайских товаров. Однако усиление торговых барьеров ударит в первую очередь по самим европейцам и грозит проблемами европейским компаниям, объяснил RTVI EU директор Института нового общества Василий Колташов.

Европа грозит «базукой»

В 2025 году торговый дефицит ЕС с Китаем составил €359,8 млрд, а в первом квартале 2026-го достиг рекордных €103 млрд.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила задействовать все защитные торговые механизмы ЕС, если переговоры с КНР о сокращении дефицита не принесут результата к октябрю.

У фон дер Ляйен есть мандат на применение так называемой «торговой базуки» ― инструмента борьбы с экономическими угрозами и «несправедливыми» торговыми ограничениями со стороны государств, не входящих в ЕС, отмечает Euronews.

Возможные меры включают введение пошлин на импортные товары, ограничение экспорта, импорта и инвестиций, а также запрет иностранным компаниям участвовать в европейских госзакупках и отзыв защиты интеллектуальной собственности.

Брюссель также разрабатывает инструмент диверсификации, призванный сократить зависимость европейских компаний от поставок из Китая, заявил Politico комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович. При этом, по его словам, наилучшим выходом будет решение проблемы «с обеих сторон».

Что стоит за претензиями ЕС

По словам Василия Колташова, сокращение китайских поставок на европейский рынок отвечает американским интересам. ЕС одновременно пытается помочь США справиться с экономическими трудностями и ослабить позиции Китая, пояснил эксперт.

«В реальности, чтобы ни говорили европейские чиновники, речь идет не о замене китайских товаров европейскими, а о замене их американскими товарами», — отметил собеседник RTVI.

По оценке Колташова, торговля между Китаем и ЕС, который является для Пекина одним из ключевых партнеров, будет сокращаться в ближайшие 10―15 лет.

Эксперт допустил, что китайские товары будут заменять американскими и европейскими аналогами, а часть такой продукции может производиться в ЕС хотя бы на уровне сборки. При этом стоимость товаров-заменителей может вырасти. Китайские автомобили, электроника и бытовая техника также могут подорожать из-за новых сборов и пошлин, предупредил Колташов.

Для европейских компаний усиление торговых ограничений несет двойной риск. С одной стороны, они сами просят защиты от китайской конкуренции. С другой, бизнес опасается ответных мер Пекина и ухудшения условий работы на китайском рынке.