Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала планы Лондона по передаче Киеву информации для производства дальнобойных ракет SCALP как проявление русофобской политики.

«Это часть агрессивной русофобской политики Лондона», — заявила Захарова журналистам в ходе мероприятия ВЭФ.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия ценит все заявления, которые направлены на мирное урегулирование ситуации на Украине.

«Мы действительно ценим все заявления, которые направлены именно на мирное урегулирование, хотя бы и на словах», — отметила Захарова.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании 3 сентября.

В июне президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном относительно выдачи лицензии на изготовление ракеты SCALP. По словам украинского министра обороны Михаила Федорова, во время визита Зеленского во Францию состоялся «очень хороший разговор» касательно совместного использования лицензии на данный тип ракет.

SCALP/Storm Shadow — это франко-британская крылатая ракета воздушного базирования, разработанная консорциумом MBDA. Она принята на вооружение в 2003 году. Ракета оснащена бронебойно-проникающей боеголовкой BROACH массой около 450 кг, спроектированной для поражения глубоко заглубленных и усиленных целей. Диапазон действия варьируется от 250 до 560 км в зависимости от конкретной модификации, а скорость полета составляет приблизительно 0,8 Маха. Система наведения комбинированная: на протяжении всего маршрута используется инерциальная система и GPS, а на финальном участке применяется сравнение рельефа местности и тепловизионная головка самонаведения. В качестве носителей ракеты используются самолеты Rafale, Tornado и Typhoon.