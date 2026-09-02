Российская экономика больше похожа на черепаху, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев. Так он прокомментировал слова советника председателя Банка России Кирилла Тремасова, который заявил, что экономика РФ вызывает у него ассоциации с верблюдом из-за ее устойчивости и выживаемости в экстремальных условиях.

«Экономика вызывает у меня ассоциацию, наверное, с черепахой, потому что все эти годы она только ползла, деградировала. Рост экономики — 1-2%, я бы не сказал, что это большой рост. Экономика Китайской Народной Республики показала рост в 12 раз больше российской, но там рост — 5-6% и даже иногда 10%. А наша такая вот небольшая экономика растет на полпроцента. Сейчас вообще встала, поэтому тут можно только с черепахой сравнить», — сказал Арефьев.

Российская экономика, считает депутат, «успешно выживает».

«На сегодняшний день рост экономики остановлен, некоторые отрасли перешли в рецессию. И долго на таком голодном пайке экономика просуществовать не может, а перспектив, к сожалению… Я не вижу, чтобы это было временно, чтобы это когда-нибудь прекратилось», — заявил парламентарий.

Арефьев также скептически относится к прогнозам финансовых властей и Центробанка.

«Прогнозировать на будущие годы они не умеют. Никогда их прогнозы, в общем-то, не сбывались. Поэтому я бы не сказал, что все так сильно устойчиво», — рассуждает собеседник RTVI.

Россия, утверждает он, «живет еще тем капиталом, который был заложен в советское время».

«К сожалению, за последние 30 лет мы не преуспели ни в чем. Например, за это время производство энергии в России выросло только на 8%. В США за это время производство энергии увеличилось в два раза, в Китае в — четыре раза. У нас новые производства и подключать некуда», — отметил Арефьев.

Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), советник главы ЦБ Кирилл Тремасов сравнил российскую экономику с «животным, которое может выживать в самых экстремальных условиях», в этой связи у него возникла ассоциация с верблюдом. По его словам, устойчивость и выживаемость — главные характеристики отечественной экономики в последние годы.